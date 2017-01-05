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МЧМ-2017. Канада сыграет в финале с США, Россия поборется за бронзу





Сборная России уступила в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею команде США в серии послематчевых буллитов и сыграет в матче за третье место со шведами, которые проиграли в другом полуфинале канадским хоккеистам.

Матч за 3-е место начнется в 5 января в 23:30 по московскому времени, а финальная игра состоится 6 января в 04:00. Обе встречи будут показаны на телеканале «Матч ТВ».

Полуфинал США - Россия

Результат матча: 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0). Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Дублем отметился Денис Гурьянов, еще одна шайба на счету Кирилла Капризова. Победный послематчевый буллит на счету Троя Терри.

Полуфинал Швеция - Канада

Результат матча: 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Форвард второго звена канадское сборной, уроженец провинции Квебек, Жюльен Готье записал на свой счет две заброшенные шайбы.

Посещаемость

Полуфинальные матчи не вызвали большого ажиотажа у монреальских болельщиков. Игру Россия - США посетили 11576 человек, на втором полуфинале присутствовали 13456 зрителей. Отметим, что стадион в Монреале способен вместить 21273 человека.

На заметку

В последний раз Канада и США играли в финале МЧМ в 2010 году. Победу в том матче одержала американская «молодежка» (6:5 ОТ).

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5.01.2017
Теги: МЧМ-2017, сборная России, сборная Швеции, сборная Канады, сборная США



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