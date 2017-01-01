Состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2017

Состав сборной России по хоккею, которая примет участие в 81-м чемпионате мира по хоккею с 5 по 21 мая 2017 года в Германии и Франции.



Окончательный состав станет известен в конце апреля. В марте наставники национальной команды назовут расширенный список игроков из тех, кто уже завершил свое выступление в Кубке Гагарина, а после окончания плей-офф определятся со всеми представителями КХЛ.



«Спортивное обозрение» составило свой список кандидатов в сборную, которая сыграет в Германии и Франции.



Вратари



КХЛ: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).



НХЛ: Сергей Бобровский («Коламбус»).

Если «Блю Джекетс» пройдет дальше второго раунда Кубка Стэнли, то вполне вероятен вызов Андрея Василевского из «Тампы» или Семена Варламова. Стоит, правда, отметить, что голкипер «Эвеланш» проводит свой худший сезон за океаном.



Защитники



КХЛ: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Максим Чудинов (все - СКА), Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - Металлург Мг).



НХЛ: Алексей Емелин, Андрей Марков (оба - «Монреаль»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Зайцев («Торонто»), Никита Нестеров («Тампа-Бэй»).



Нападающие



КХЛ: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Никита Гусев (все - СКА), Валерий Ничушкин, Иван Телегин (оба - ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Ак Барс»).

35-летний Мозякин набрал на 14 января 69 очков и лидирует в списке лучших бомбардиров сезона. Последующие три места занимают Ковальчук (64 очка), Шипачев (62) и Гусев (68).



НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - «Вашингтон»), Артемий Панарин, Артем Анисимов (оба - «Чикаго»), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба - «Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Александр Радулов («Монреаль»), Николай Кулемин («Айлендерс»).