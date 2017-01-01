Хоккей. Россия - Италия. История противостояния

Сборные России и Италии провели на чемпионатах мира по хоккею между собой восемь матчей. Первая игра, которая прошла на турнире в Германии, завершилась ничейным результатом (2:2). Во всех остальных встречах российские хокеисты одержали победу с общей разницей шайб 37-5.
На чемпионате мира 2017, который пройдет в Германии и Франции, сборная России встретится с Италией 7 мая.
| Дата
| Город
| Турнир
| Стадия
| Счет
|18.04.1993
|Мюнхен
|ЧМ
|Гр. этап
|2:2 (0:0, 0:1, 2:1)
|27.04.1994
|Больцано
|ЧМ
|Гр. этап
|7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
|23.04.1995
|Евле
|ЧМ
|Гр. этап
|4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
|01.05.1996
|Вена
|ЧМ
|1/4 финала
|5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
|28.04.2001
|Ганновер
|ЧМ
|1-й гр. этап
|7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
|04.05.2007
|Москва
|ЧМ
|2-й гр. этап
|3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
|02.05.2008
|Квебек
|ЧМ
|1-й гр. этап
|7:1 (1:0, 5:0, 1:1)
|14.05.2012
|Стокгольм
|ЧМ
|Гр. этап
|4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Примечание: ЧМ - Чемпионат мира.