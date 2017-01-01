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Хоккей. Россия - Италия. История противостояния



Сборные России и Италии провели на чемпионатах мира по хоккею между собой восемь матчей. Первая игра, которая прошла на турнире в Германии, завершилась ничейным результатом (2:2). Во всех остальных встречах российские хокеисты одержали победу с общей разницей шайб 37-5.

На чемпионате мира 2017, который пройдет в Германии и Франции, сборная России встретится с Италией 7 мая.


Дата Город Турнир Стадия Счет
18.04.1993 Мюнхен ЧМ Гр. этап 2:2 (0:0, 0:1, 2:1)
27.04.1994 Больцано ЧМ Гр. этап 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
23.04.1995 Евле ЧМ Гр. этап 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
01.05.1996 Вена ЧМ 1/4 финала 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
28.04.2001 Ганновер ЧМ 1-й гр. этап 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
04.05.2007 Москва ЧМ 2-й гр. этап 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
02.05.2008 Квебек ЧМ 1-й гр. этап 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)
14.05.2012 Стокгольм ЧМ Гр. этап 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Примечание: ЧМ - Чемпионат мира.




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Теги: сборная России, сборная Италии



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