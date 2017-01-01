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Хоккей. Россия - Швеция. История противостояния



С 1992 года сборные России и Швеции провели между собой 18 матчей в рамках чемпионатов мира по хоккею. Российская команда одержала за это время 10 побед, семь раз проиграла и одну встречу свела вничью. После ничейного результата на втором групповом этапе ЧМ 2006 года сборная России одержала над «Тре Крунур» семь побед подряд.

Россия и Швеция встречались на Олимпиадах дважды - в 1994 и 2006 годах. На турнире в Лиллехаммере наша дружина уступила шведам в полуфинале со счетом 3:4, а через 12 лет разгромила на групповом этапе будущих чемпионов со счетом 5:0.

На Кубке мира в сентябре 2016 года сборная России уступила шведам со счетом 1:2.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России проведет матч со Швецией 5 мая.

Дата Город Турнир Стадия Счет
06.05.1992 Прага ЧМ 1/4 финала 0:2 (0:1,0:1,0:0)
24.04.1993 Мюнхен ЧМ Гр. этап 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
02.05.1993 Мюнхен ЧМ Финал 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
25.02.1994 Лиллехаммер ОИ 1/2 финала 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
05.05.1997 Хельсинки ЧМ За 1-6 места 4:1 (1:0,1:0,2:1)
09.05.1999 Осло ЧМ 2-й гр. этап 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
09.05.2000 Санкт-Петербург ЧМ 2-й гр. этап 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
10.05.2001 Кельн ЧМ 1/4 финала 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
30.04.2002 Гетеборг ЧМ Гр. этап 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
02.05.2003 Турку ЧМ 2-й гр. этап 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
27.04.2004 Острава ЧМ Гр. этап 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
16.02.2006 Турин ОИ Гр. этап 5:0, 0:0, 3:0, 2:0)
15.05.2006 Рига ЧМ 2-й гр. этап 3:3 (2:1, 0:2, 1:0)
07.05.2007 Москва ЧМ 2-й гр. этап 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
10.05.2008 Квебек ЧМ 2-й гр. этап 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
30.04.2009 Берн ЧМ 2-й гр. этап 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)
11.05.2012 Стокгольм ЧМ Гр. этап 7:3 (1:2, 2:1, 4:0)
24.05.2014 Минск ЧМ 1/2 финала 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
14.05.2015 Острава ЧМ 1/4 финала 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
17.05.2016 Москва ЧМ Гр. этап 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
18.09.2016 Торонто КМ Гр. этап 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)



Примечание: ЧМ - Чемпионат мира, ОИ - Олимпийские игры, КМ - Кубок мира.




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Теги: сборная России, сборная Швеции



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