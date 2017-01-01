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Хоккей. Россия - Швеция. История противостояния
С 1992 года сборные России и Швеции провели между собой 18 матчей в рамках чемпионатов мира по хоккею. Российская команда одержала за это время 10 побед, семь раз проиграла и одну встречу свела вничью. После ничейного результата на втором групповом этапе ЧМ 2006 года сборная России одержала над «Тре Крунур» семь побед подряд.
Россия и Швеция встречались на Олимпиадах дважды - в 1994 и 2006 годах. На турнире в Лиллехаммере наша дружина уступила шведам в полуфинале со счетом 3:4, а через 12 лет разгромила на групповом этапе будущих чемпионов со счетом 5:0.
На Кубке мира в сентябре 2016 года сборная России уступила шведам со счетом 1:2.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России проведет матч со Швецией 5 мая.
| Дата
| Город
| Турнир
| Стадия
| Счет
|06.05.1992
|Прага
|ЧМ
|1/4 финала
|0:2 (0:1,0:1,0:0)
|24.04.1993
|Мюнхен
|ЧМ
|Гр. этап
|2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
|02.05.1993
|Мюнхен
|ЧМ
|Финал
|3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
|25.02.1994
|Лиллехаммер
|ОИ
|1/2 финала
|3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
|05.05.1997
|Хельсинки
|ЧМ
|За 1-6 места
|4:1 (1:0,1:0,2:1)
|09.05.1999
|Осло
|ЧМ
|2-й гр. этап
|1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
|09.05.2000
|Санкт-Петербург
|ЧМ
|2-й гр. этап
|4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
|10.05.2001
|Кельн
|ЧМ
|1/4 финала
|3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
|30.04.2002
|Гетеборг
|ЧМ
|Гр. этап
|0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
|02.05.2003
|Турку
|ЧМ
|2-й гр. этап
|2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
|27.04.2004
|Острава
|ЧМ
|Гр. этап
|2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
|16.02.2006
|Турин
|ОИ
|Гр. этап
|5:0, 0:0, 3:0, 2:0)
|15.05.2006
|Рига
|ЧМ
|2-й гр. этап
|3:3 (2:1, 0:2, 1:0)
|07.05.2007
|Москва
|ЧМ
|2-й гр. этап
|4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
|10.05.2008
|Квебек
|ЧМ
|2-й гр. этап
|3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
|30.04.2009
|Берн
|ЧМ
|2-й гр. этап
|6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)
|11.05.2012
|Стокгольм
|ЧМ
|Гр. этап
|7:3 (1:2, 2:1, 4:0)
|24.05.2014
|Минск
|ЧМ
|1/2 финала
|3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
|14.05.2015
|Острава
|ЧМ
|1/4 финала
|5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
|17.05.2016
|Москва
|ЧМ
|Гр. этап
|4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
|18.09.2016
|Торонто
|КМ
|Гр. этап
|1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Примечание: ЧМ - Чемпионат мира, ОИ - Олимпийские игры, КМ - Кубок мира.
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Теги: сборная России, сборная Швеции
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