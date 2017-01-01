Молодежный чемпионат мира по хоккею 2018

42-й молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января 2018 года в американском городе Баффало.



Игры чемпионата пройдут на домашнем стадионе клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз», который вмещает 19 тысяч зрителей и на небольшой арене на 1900 мест. Матч между сборными Канады и США пройдет 29 декабря на домашнем стадионе команды НФЛ «Баффало Биллс», который способен вместить почти 72 тысячи поклонников хоккея.



Состав групп



В группе А выступят сборные США, Канады, Словакии, Финляндии и Белоруссии. Сборная России попала в группу B и в соперники получила Швецию, Данию, Чехию и Швейцарию.



Расписание матчей



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МЧМ 2018 на российском ТВ



По традиции матчи с участием сборной России в рамках молодежного первенства будет показывать спортивный телеканал «Матч ТВ».



Лидеры по медалям



Родоначальники хоккея являются рекордсменами по количеству завоеванных медалей на молодежных чемпионатах мира. Сборная Канады 16 раз становилась чемпионом, 13 медалей высшей пробы на счету сборной России (СССР). В копилке сборных США и Финляндии по четыре первых места. По два раза сильнейшими становились Чехия и Швеция.