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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2017



37-й чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Швеции с 29 января по 5 февраля 2017 года.

Где пройдет чемпионат

Сандвикен в третий раз примет у себя мировое первенство по бенди. Крытая арена в этом небольшом городе, расположенном в 190 километрах к северу от Стокгольма, способна вместить 4 тысячи зрителей.

Расписание матчей сборной России

Сборная России попала в группу А и на первом этапе встретится с Казахстаном (29 января, 21:00 по московскому времени), Финляндией (31 января, 18:00) и Швецией (1 февраля, 21:00). В группе B сыграют сборные Белоруссии, Норвегии, США и Германии.

Расписание финальных матчей

Четвертьфинальные матчи состоятся 2 февраля (12:00, 15:00, 18:00, 21:00), два полуфинальных поединка пройдут 4 февраля (18:00, 21:00). Финальная игра начнется 5 февраля в 18:00. Также запланировано проведение матчей за 7-е место (4 февраля, 12:00), 5-е место (4 февраля, 15:00) и 3-е место (5 февраля, 14:00).

Год назад

На чемпионате мира, который состоялся в феврале прошлого года в Ульяновске, сборная России завоевала золотые медали, крупно обыграв в финале Финляндию (6:1). В матче за 3-е место шведские хоккеисты одержали победу над Казахстаном (4:0).

Лидеры по медалям

Больше всего золотых медалей на чемпионатах мира по хоккею с мячом завоевала сборная России (СССР) - 24. На счету шведской команды 11 медалей высшего достоинства, у финнов - одна.




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Вчера, 19:35
Теги: хоккей с мячом



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