Групповой этап чемпионата мира по хоккею пройдет с 5 по 16 мая 2017 года. В турнире примут участие 16 команд, разбитые на две группы.



Состав групп:



Группа А: Россия, Швеция, Италия, Германия, Дания, Словакия, Латвия, США.

Группа В: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Норвегия, Франция, Словения.



Расписание матчей группового раунда



5 мая, пятница

17:15 Швеция - Россия. Все матчи между командами

17:15 Финляндия - Белоруссия

21:15 США - Германия

21:15 Чехия - Канада



Год назад в заключительном матче группового этапа сборная России переиграла шведов со счетом 4:1.



6 мая, суббота

13:15 Латвия - Дания

13:15 Швейцария - Словения

17:15 Словакия - Италия

17:15 Белоруссия - Чехия

21:15 Германия - Швейцария

21:15 Норвегия - Франция



7 мая, воскресенье

13:15 Италия - Россия. Все матчи между командами

13:15 Словения - Канада

17:15 США - Дания

17:15 Финляндия - Франция

21:15 Латвия - Словакия

21:15 Норвегия - Швейцария



В последний раз Россия и Италия встречались между собой 14 мая 2012 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.



8 мая, понедельник

17:15 Германия - Россия

17:15 Белоруссия - Канада

21:15 США - Швеция

21:15 Финляндия - Чехия



На чемпионате мира в Москве сборная России переиграла Германию в четвертьфинале со счетом 4:1.



9 мая, вторник

17:15 Италия - Латвия

17:15 Словения - Норвегия

21:15 Словакия - Дания

21:15 Швейцария - Франция



10 мая, среда

17:15 США - Швейцария

17:15 Швейцария - Белоруссия

21:15 Словакия - Германия

21:15 Финляндия - Словения



11 мая, четверг

17:15 Россия - Дания

17:15 Чехия - Норвегия

21:15 Швеция - Латвия

21:15 Канада - Франция



Забросив 10 шайб в ворота датчан, сборная России одержала самую крупную победу на ЧМ-2016 (10:1).



12 мая, пятница

17:15 Швеция - Италия

17:15 Чехия - Словения

21:15 Дания - Германия

21:15 Франция - Белоруссия



13 мая, суббота

13:15 Латвия - США

13:15 Норвегия - Финляндия

17:15 Россия - Словакия. Все матчи между командами

17:15 Словения - Белоруссия

21:15 Италия - Германия

21:15 Канада - Швейцария



На мировом первенстве в 2015 году подопечные Олега Знарка уступили словакам на групповом этапе (2:3 ОТ).



14 мая, воскресенье

17:15 Словакия - США

17:15 Франция - Чехия

21:15 Дания - Швеция

21:15 Швейцария - Финляндия



15 мая, понедельник

17:15 Дания - Италия

17:15 Канада - Норвегия

21:15 Россия - Латвия

21:15 Франция - Словения



В День Победы в 2016 году сборная России всухую обыграла Латвию (4:0).



16 мая, вторник

13:15 Швеция - Словакия

13:15 Белоруссия - Норвегия

17:15 Россия - США. Все матчи между командами

17:15 Чехия - Швейцария

21:15 Германия - Латвия

21:15 Канада - Финляндия



На прошлогоднем первенстве сборная России разгромила команду США со счетом 7:2 в матче за 3-е место. Канада встречалась с Финляндией в финале ЧМ-2016 и одержала победу со счетом 2:0.