Групповой этап чемпионата мира по хоккею пройдет с 5 по 16 мая 2017 года. В турнире примут участие 16 команд, разбитые на две группы.
Состав групп:
Группа А: Россия, Швеция, Италия, Германия, Дания, Словакия, Латвия, США.
Группа В: Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Норвегия, Франция, Словения.
Расписание матчей группового раунда
5 мая, пятница
17:15 Швеция - Россия. Все матчи между командами
17:15 Финляндия - Белоруссия
21:15 США - Германия
21:15 Чехия - Канада
Год назад в заключительном матче группового этапа сборная России переиграла шведов со счетом 4:1.
6 мая, суббота
13:15 Латвия - Дания
13:15 Швейцария - Словения
17:15 Словакия - Италия
17:15 Белоруссия - Чехия
21:15 Германия - Швейцария
21:15 Норвегия - Франция
7 мая, воскресенье
13:15 Италия - Россия. Все матчи между командами
13:15 Словения - Канада
17:15 США - Дания
17:15 Финляндия - Франция
21:15 Латвия - Словакия
21:15 Норвегия - Швейцария
В последний раз Россия и Италия встречались между собой 14 мая 2012 года. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.
8 мая, понедельник
17:15 Германия - Россия
17:15 Белоруссия - Канада
21:15 США - Швеция
21:15 Финляндия - Чехия
На чемпионате мира в Москве сборная России переиграла Германию в четвертьфинале со счетом 4:1.
9 мая, вторник
17:15 Италия - Латвия
17:15 Словения - Норвегия
21:15 Словакия - Дания
21:15 Швейцария - Франция
10 мая, среда
17:15 США - Швейцария
17:15 Швейцария - Белоруссия
21:15 Словакия - Германия
21:15 Финляндия - Словения
11 мая, четверг
17:15 Россия - Дания
17:15 Чехия - Норвегия
21:15 Швеция - Латвия
21:15 Канада - Франция
Забросив 10 шайб в ворота датчан, сборная России одержала самую крупную победу на ЧМ-2016 (10:1).
12 мая, пятница
17:15 Швеция - Италия
17:15 Чехия - Словения
21:15 Дания - Германия
21:15 Франция - Белоруссия
13 мая, суббота
13:15 Латвия - США
13:15 Норвегия - Финляндия
17:15 Россия - Словакия. Все матчи между командами
17:15 Словения - Белоруссия
21:15 Италия - Германия
21:15 Канада - Швейцария
На мировом первенстве в 2015 году подопечные Олега Знарка уступили словакам на групповом этапе (2:3 ОТ).
14 мая, воскресенье
17:15 Словакия - США
17:15 Франция - Чехия
21:15 Дания - Швеция
21:15 Швейцария - Финляндия
15 мая, понедельник
17:15 Дания - Италия
17:15 Канада - Норвегия
21:15 Россия - Латвия
21:15 Франция - Словения
В День Победы в 2016 году сборная России всухую обыграла Латвию (4:0).
16 мая, вторник
13:15 Швеция - Словакия
13:15 Белоруссия - Норвегия
17:15 Россия - США. Все матчи между командами
17:15 Чехия - Швейцария
21:15 Германия - Латвия
21:15 Канада - Финляндия
На прошлогоднем первенстве сборная России разгромила команду США со счетом 7:2 в матче за 3-е место. Канада встречалась с Финляндией в финале ЧМ-2016 и одержала победу со счетом 2:0.