Хоккей. Россия - Германия. История противостояния

Сборные России и Германии встречались между собой в рамках чемпионатов мира по хоккею 14 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, а единственное поражение потерпели в 2011 году в Братиславе.



Единственная встреча на Олимпийских играх в 1994 году завершилась поражением сборной России со счетом 2:4.



На мировом первенстве 2017 года сборная России сыграет с немецкими хоккеистами на предварительном этапе.







Дата Город Турнир Стадия Счет 27.04.1993 Мюнхен ЧМ 1/4 финала 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) 18.02.1994 Лиллехаммер ОИ Гр. этап 2:4 (0:2,1:1,1:1) 30.04.1994 Больцано ЧМ Гр. этап 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) 28.04.1995 Евле ЧМ Гр. этап 6:3 (0:1, 5:1, 1:1) 21.04.1996 Вена ЧМ Гр. этап 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) 28.04.1997 Хельсинки ЧМ Гр. этап 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) 08.05.2001 Ганновер ЧМ 2-й гр. этап 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 28.04.2009 Берн ЧМ Гр. этап 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) 15.05.2010 Кельн ЧМ 2-й гр. этап 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) 22.05.2010 Кельн ЧМ 1/2 финала 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) 29.04.2011 Братислава ЧМ Гр. этап 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) 08.05.2012 Стокгольм ЧМ Гр. этап 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) 05.05.2013 Хельсинки ЧМ Гр. этап 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) 18.05.2014 Минск ЧМ Гр. этап 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) 19.05.2016 Москва ЧМ 1/4 финала 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



Примечание: ЧМ - Чемпионат мира, ОИ - Олимпийские игры.