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Хоккей. Россия - Германия. История противостояния
Сборные России и Германии встречались между собой в рамках чемпионатов мира по хоккею 14 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, а единственное поражение потерпели в 2011 году в Братиславе.
Единственная встреча на Олимпийских играх в 1994 году завершилась поражением сборной России со счетом 2:4.
На мировом первенстве 2017 года сборная России сыграет с немецкими хоккеистами на предварительном этапе.
| Дата
| Город
| Турнир
| Стадия
| Счет
|27.04.1993
|Мюнхен
|ЧМ
|1/4 финала
|5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
|18.02.1994
|Лиллехаммер
|ОИ
|Гр. этап
|2:4 (0:2,1:1,1:1)
|30.04.1994
|Больцано
|ЧМ
|Гр. этап
|6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
|28.04.1995
|Евле
|ЧМ
|Гр. этап
|6:3 (0:1, 5:1, 1:1)
|21.04.1996
|Вена
|ЧМ
|Гр. этап
|2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
|28.04.1997
|Хельсинки
|ЧМ
|Гр. этап
|5:1 (0:0, 2:1, 3:0)
|08.05.2001
|Ганновер
|ЧМ
|2-й гр. этап
|3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
|28.04.2009
|Берн
|ЧМ
|Гр. этап
|5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
|15.05.2010
|Кельн
|ЧМ
|2-й гр. этап
|3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
|22.05.2010
|Кельн
|ЧМ
|1/2 финала
|2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
|29.04.2011
|Братислава
|ЧМ
|Гр. этап
|0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
|08.05.2012
|Стокгольм
|ЧМ
|Гр. этап
|2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
|05.05.2013
|Хельсинки
|ЧМ
|Гр. этап
|4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
|18.05.2014
|Минск
|ЧМ
|Гр. этап
|3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
|19.05.2016
|Москва
|ЧМ
|1/4 финала
|4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Примечание: ЧМ - Чемпионат мира, ОИ - Олимпийские игры.
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Чемпионат мира | 8.05.2017
Теги: сборная России, сборная Германии
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