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Чемпионат мира по хоккею 2018. Расписание матчей




Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Матчи турнира состоятся в Копенгагене на арене, вмещающей 12500 зрителей и в Хернинге на стадионе, способным вместить 12000 болельщиков.

Решение о проведении мирового чемпионата в Дании было принято на Конгрессе Международной федерации хоккея, который состоялся в мае 2014 года в Минске. Еще одна заявка поступила от Латвии, но в итоге с большим перевесом (95 против 12 голосов) победу присудили датчанам.

Ориентировочный состав групп:
А: Россия, США, Финляндия, Швейцария, Германия, Норвегия, Дания, Австрия
В: Швеция, Канада, Чехия, Словакия, Латвия, Франция, Белоруссия, Южная Корея


Расписание матчей предварительного раунда

Позднее...

Финальный раунд

1/4 финала (2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)

17 мая 2018 г., четверг
17:15
17:15
21:15
21:15

1/2 финала

19 мая 2018 г., суббота
16:15
20:15

Матч за 3-е место

20 мая 2018 г., воскресенье
11:15

Финал

20 мая 2018 г., воскресенье
21:45




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Теги: ЧМ-2018



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