Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Матчи турнира состоятся в Копенгагене на арене, вмещающей 12500 зрителей и в Хернинге на стадионе, способным вместить 12000 болельщиков.
Решение о проведении мирового чемпионата в Дании было принято на Конгрессе Международной федерации хоккея, который состоялся в мае 2014 года в Минске. Еще одна заявка поступила от Латвии, но в итоге с большим перевесом (95 против 12 голосов) победу присудили датчанам.
Ориентировочный состав групп:Расписание матчей предварительного раундаПозднее...Финальный раунд1/4 финала (2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)17 мая 2018 г., четверг
А: Россия, США, Финляндия, Швейцария, Германия, Норвегия, Дания, Австрия
В: Швеция, Канада, Чехия, Словакия, Латвия, Франция, Белоруссия, Южная Корея
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21:151/2 финала19 мая 2018 г., суббота
16:15
20:15Матч за 3-е место20 мая 2018 г., воскресенье
11:15Финал20 мая 2018 г., воскресенье
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