Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Матчи турнира состоятся в Копенгагене на арене, вмещающей 12500 зрителей и в Хернинге на стадионе, способным вместить 12000 болельщиков.



Решение о проведении мирового чемпионата в Дании было принято на Конгрессе Международной федерации хоккея, который состоялся в мае 2014 года в Минске. Еще одна заявка поступила от Латвии, но в итоге с большим перевесом (95 против 12 голосов) победу присудили датчанам.





Ориентировочный состав групп:

А: Россия, США, Финляндия, Швейцария, Германия, Норвегия, Дания, Австрия

В: Швеция, Канада, Чехия, Словакия, Латвия, Франция, Белоруссия, Южная Корея

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