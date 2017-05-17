Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Чемпионат мира по хоккею 2017. Четвертьфинал. Россия - Чехия. 18 мая




Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею (ЧМ-2017) сыграет с командой Чехии. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени и будет показана на Первом канале.

Российская сборная заняла по итогам группового этапа второе место, пропустив вперед американцев и опередив команды Швеции и Германии. Наша команда одержала победы над Швецией (2:1 Б), Италией (10:1), Германией (6:3), Данией (3:0), Словакией (6:0), Латвией (5:0) и лишь в заключительном поединке уступила США со счетом 3:5.

Чешские хоккеисты набрали 13 очков и финишировали в своей группе на третьем месте. Подопечные Йозефа Яндача выиграли у Белоруссии (6:1), Финляндии (4:3 Б), Норвегии (1:0 ОТ), Словении (5:1), Франции (5:2) и проиграли Канаде (1:4) и Швейцарии (1:3).

Самые результативные

Лидером сборной России по набранным очкам является Артемий Панарин, набравший 13 (3+10) очков в шести матчах. На счету Вадима Шипачева 12 (2+10) очков, у Никиты Кучерова в активе 11 (5+6) результативных баллов. Отметим, что Панарин лидирует в гонке лучших бомбардиров турнира после предварительного этапа, Шипачев и Кучеров входят в пятерку лучших по этому показателю.

В сборной Чехии лидируют Давид Пастрнак - 7 (1+6) очков, Роман Горак - 6 (3+3), Роман Червенка - 6 (3+3) и Якуб Ворачек - 6 (3+3).

Вратари

Основным голкипером сборной на турнире стал Андрей Василевский, который пропускал в среднем 1,57 шайбы за игру и отразил 93,57 процента бросков по своим воротам. В матче с Латвией на лед вышел Илья Сорокин, а Василевский в той игре остался в запасе.

У чехов четыре матча на ЧМ-2017 провел вратарь клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек (2,47, 88,10%), три игры на счету Павла Францоуза из челябинского «Трактора» (0,99, 92,68%).

Игра в неравных составах

Сборная России идет на первом месте по игре в большинстве. Команда забросила 13 шайб из 24 попыток (54,17%) и лидирует по этому показателю на турнире. Чехи реализовали 7 попыток из 22-х (31,82%, 3-е место).

В меньшинстве успешнее действует Чехия. Сборная этой страны пропустила 2 шайбы из 17 попыток соперника (88,24%, 2-е место). Сборная России имееет следующие показатели: 3 из 20 (85,00%, 4-е место).

Год назад

В прошлом мае подопечные Олега Знарка встречались с чехами в первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась победой Чехии со счетом 3:0.




Поделиться:


Чемпионат мира | 17.05.2017
Теги: ЧМ-2017, сборная России, сборная Чехии



Материалы по теме:
  • Молодежный чемпионат мира по хоккею 2017. 1/2 финала. Россия - США
  • Чемпионат мира по хоккею 2017. Расписание матчей
  • ЧМ-2016. Россия обыграла Швецию и в 1/4 финала сыграет с Германией
  • МЧМ-2017. Россия в 1/2 финала сыграет с США
  • МЧМ-2017. Россия в 1/4 финала сыграет с Данией
    •






    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. Реал - Ювентус

    В Кардиффе на стадионе «Миллениум» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

    Формула-1. Гран-при России 2017



    С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..

    20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17

    Минское Динамо - самый посещаемый клуб КХЛ в сезоне 2016/17

    Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.

    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.












    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru