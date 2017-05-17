Чемпионат мира по хоккею 2017. Четвертьфинал. Россия - Чехия. 18 мая

Сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею (ЧМ-2017) сыграет с командой Чехии. Встреча начнется в 17:15 по московскому времени и будет показана на Первом канале.



Российская сборная заняла по итогам группового этапа второе место, пропустив вперед американцев и опередив команды Швеции и Германии. Наша команда одержала победы над Швецией (2:1 Б), Италией (10:1), Германией (6:3), Данией (3:0), Словакией (6:0), Латвией (5:0) и лишь в заключительном поединке уступила США со счетом 3:5.



Чешские хоккеисты набрали 13 очков и финишировали в своей группе на третьем месте. Подопечные Йозефа Яндача выиграли у Белоруссии (6:1), Финляндии (4:3 Б), Норвегии (1:0 ОТ), Словении (5:1), Франции (5:2) и проиграли Канаде (1:4) и Швейцарии (1:3).



Самые результативные



Лидером сборной России по набранным очкам является Артемий Панарин, набравший 13 (3+10) очков в шести матчах. На счету Вадима Шипачева 12 (2+10) очков, у Никиты Кучерова в активе 11 (5+6) результативных баллов. Отметим, что Панарин лидирует в гонке лучших бомбардиров турнира после предварительного этапа, Шипачев и Кучеров входят в пятерку лучших по этому показателю.



В сборной Чехии лидируют Давид Пастрнак - 7 (1+6) очков, Роман Горак - 6 (3+3), Роман Червенка - 6 (3+3) и Якуб Ворачек - 6 (3+3).



Вратари



Основным голкипером сборной на турнире стал Андрей Василевский, который пропускал в среднем 1,57 шайбы за игру и отразил 93,57 процента бросков по своим воротам. В матче с Латвией на лед вышел Илья Сорокин, а Василевский в той игре остался в запасе.



У чехов четыре матча на ЧМ-2017 провел вратарь клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Петр Мразек (2,47, 88,10%), три игры на счету Павла Францоуза из челябинского «Трактора» (0,99, 92,68%).



Игра в неравных составах



Сборная России идет на первом месте по игре в большинстве. Команда забросила 13 шайб из 24 попыток (54,17%) и лидирует по этому показателю на турнире. Чехи реализовали 7 попыток из 22-х (31,82%, 3-е место).



В меньшинстве успешнее действует Чехия. Сборная этой страны пропустила 2 шайбы из 17 попыток соперника (88,24%, 2-е место). Сборная России имееет следующие показатели: 3 из 20 (85,00%, 4-е место).



Год назад



В прошлом мае подопечные Олега Знарка встречались с чехами в первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась победой Чехии со счетом 3:0.