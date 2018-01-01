Состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2018





Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в столице Дании Копенгагене. Состав сборной России, в который войдут лучшие хоккеисты из КХЛ и НХЛ, будет объявлен в начале мая.



В рамках подготовки к турниру национальная команда примет участие в двух этапах Евротура. Чешские игры состоятся с 17 по 22 апреля, а Шведские хоккейные игры пройдут с 24 по 29 апреля.



Сборная России на чемпионате мира по хоккею в Дании

Ориентировочный состав.



Голкиперы



Василий Кошечкин («Металлург» Мг, 34 года), Игорь Шестеркин (СКА, 22 года), Илья Сорокин (ЦСКА, 22 года).



Кандидаты из НХЛ: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Коламбус»), Семен Варламов («Колорадо»).



Сборная России на групповом этапе чемпионата мира 2018 года сыграет с Францией (4 мая), Австрией (6 мая), Белоруссией (7 мая), Чехией (10 мая), Швейцарией (12 мая), Словакией (14 мая) и Швецией (15 мая). Полное расписание группового раунда и плей-офф ЧМ-2018 представлено в специальном разделе.



Защитники



Вячеслав Войнов (28 лет), Андрей Зубарев (30 лет), Артем Зуб (22 года), Владислав Гавриков (22 года, все - СКА), Богдан Киселевич (27 лет), Никита Нестеров (24 года, оба - ЦСКА).



Кандидаты из НХЛ: Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»), Иван Проворов («Филадельфия»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Задоров («Колорадо»).



Нападающие



Павел Дацюк (39 лет), Илья Ковальчук (34 года), Сергей Калинин (26 лет), Илья Каблуков (30 лет), Никита Гусев (25 лет, все - СКА), Кирилл Капризов (20 лет), Иван Телегин (25 лет), Сергей Андронов (28 лет, все - ЦСКА).



Кандидаты из НХЛ: Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Филадельфия»), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - «Вашингтон»), Александр Радулов («Даллас»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Артемий Панарин («Коламбус»), Владислав Наместников, Павел Бучневич (оба - «Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Флорида»).



















Рубрика: Чемпионат мира | Сегодня, 11:30









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