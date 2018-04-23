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Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018




Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Ниже представлены турнирные таблицы ЧМ-2018.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды в каждой группе. Две сборные, занявшие последние места, опускаются в 1-й дивизион.

При равенстве очков после завершения группового этапа преимущество получает сборная, показавшая лучший результат в личной встрече.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2018

Турнирная таблица


Группа А

  Команда И В ВО П ПО Ш О
1 Россия 0 0 0 0 0 0-0 0
2 Швеция 0 0 0 0 0 0-0 0
3 Чехия 0 0 0 0 0 0-0 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 0-0 0
5 Белоруссия 0 0 0 0 0 0-0 0
6 Словакия 0 0 0 0 0 0-0 0
7 Франция 0 0 0 0 0 0-0 0
8 Австрия 0 0 0 0 0 0-0 0


Группа В

  Команда И В ВО П ПО Ш О
1 Канада 0 0 0 0 0 0-0 0
2 Финляндия 0 0 0 0 0 0-0 0
3 США 0 0 0 0 0 0-0 0
4 Германия 0 0 0 0 0 0-0 0
5 Норвегия 0 0 0 0 0 0-0 0
6 Латвия 0 0 0 0 0 0-0 0
7 Дания 0 0 0 0 0 0-0 0
8 Южная Корея 0 0 0 0 0 0-0 0










Рубрика: Чемпионат мира | 23.04.2018




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