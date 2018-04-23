Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018





Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Ниже представлены турнирные таблицы ЧМ-2018.



В плей-офф выходят по четыре лучшие команды в каждой группе. Две сборные, занявшие последние места, опускаются в 1-й дивизион.



При равенстве очков после завершения группового этапа преимущество получает сборная, показавшая лучший результат в личной встрече.



Расписание чемпионата мира по хоккею 2018



Турнирная таблица

Группа А



Команда И В ВО П ПО Ш О 1 Россия 0 0 0 0 0 0-0 0 2 Швеция 0 0 0 0 0 0-0 0 3 Чехия 0 0 0 0 0 0-0 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 0-0 0 5 Белоруссия 0 0 0 0 0 0-0 0 6 Словакия 0 0 0 0 0 0-0 0 7 Франция 0 0 0 0 0 0-0 0 8 Австрия 0 0 0 0 0 0-0 0

Группа В



Команда И В ВО П ПО Ш О 1 Канада 0 0 0 0 0 0-0 0 2 Финляндия 0 0 0 0 0 0-0 0 3 США 0 0 0 0 0 0-0 0 4 Германия 0 0 0 0 0 0-0 0 5 Норвегия 0 0 0 0 0 0-0 0 6 Латвия 0 0 0 0 0 0-0 0 7 Дания 0 0 0 0 0 0-0 0 8 Южная Корея 0 0 0 0 0 0-0 0



















Рубрика: Чемпионат мира | 23.04.2018



