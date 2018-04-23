Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018

Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Ниже представлены турнирные таблицы ЧМ-2018.
В плей-офф выходят по четыре лучшие команды в каждой группе. Две сборные, занявшие последние места, опускаются в 1-й дивизион.
При равенстве очков после завершения группового этапа преимущество получает сборная, показавшая лучший результат в личной встрече.
Расписание чемпионата мира по хоккею 2018
Турнирная таблица
Группа А
|
| Команда
|И
| В
| ВО
| П
| ПО
| Ш
|О
|1
|Россия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Группа В
|
| Команда
|И
| В
| ВО
| П
| ПО
| Ш
|О
|1
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|США
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0