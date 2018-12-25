Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

43-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет с 26 декабря по 5 января 2018 года в канадских городах Ванкувер и Виктория.
Матчи чемпионата мира пройдут на арене клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», которая вмещает более 18 тысяч зрителей и на стадионе в Виктории, который может вместить 7000 зрителей.
Группа А: Канада, Чехия, Россия, Швейцария, Дания.
Группа В: Швеция, США, Финляндия, Словакия, Казахстан.
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2019
Групповой турнир
27 декабря, четверг
00:00 Чехия - Швейцария - 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
02:30 США - Словакия - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
04:00 Канада - Дания - 14:0 (3:0, 5:0, 6:0)
06:30 Финляндия - Швеция - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
28 декабря, пятница
00:00 Россия - Дания - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
02:30 Словакия - Швеция - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
04:00 Швейцария - Канада - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
06:30 Финляндия - Казахстан - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
29 декабря, суббота
04:00 Чехия - Россия - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
06:30 Казахстан - США - 2:8 (1:4, 0:3, 1:1)
30 декабря, воскресенье
00:00 Дания - Швейцария - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
02:30 Словакия - Финляндия - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
04:00 Канада - Чехия - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
06:30 Швеция - США - 5:4 OT (1:0, 2:0, 1:4, 1:0)
31 декабря, понедельник
04:00 Швейцария - Россия - 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
06:30 Казахстан - Словакия - 2:11 (0:6, 1:3, 1:2)
1 января, вторник
00:00 Дания - Чехия - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
02:30 Швеция - Казахстан - 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
04:00 Россия - Канада - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
06:30 США - Финляндия - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Турнирные таблицы
Группа А
|
|Команда
|И
|В
|ВО
|П
|ПО
|Ш
|О
|1
|Россия
|4
|4
|0
|0
|0
|15-6
|12
|2
|Канада
|4
|3
|0
|1
|0
|23-5
|9
|3
|Чехия
|4
|1
|1
|2
|0
|8-8
|5
|4
|Швейцария
|4
|2
|1
|2
|1
|11-12
|4
|5
|Дания
|4
|0
|0
|4
|0
|0-26
|0
Группа В
|
|Команда
|И
|В
|ВО
|П
|ПО
|Ш
|О
|1
|Швеция
|4
|3
|1
|0
|0
|16-8
|11
|2
|США
|4
|3
|0
|0
|1
|18-9
|10
|3
|Финляндия
|4
|2
|0
|2
|0
|12-7
|6
|4
|Словакия
|4
|1
|0
|3
|0
|15-14
|3
|5
|Казахстан
|4
|0
|0
|4
|0
|5-28
|0
Утешительный раунд
В утешительном раунде примут участие команды, занявшие последние места в группах после группового турнира.
2 января, среда
22:00 Казахстан - Дания - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
4 января, пятница
20:00 Дания - Казахстан - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Матчи МЧМ-2019 на российском ТВ
Все поединки с участием сборной России в рамках молодежного чемпионата мира будет транслировать спортивный телеканал «Матч ТВ».
Плей-офф МЧМ-2019
1/4 финала
(A1 - B4, B1 - A4, A2 - B3, B2 - A3)
3 января, четверг
00:00 Швеция - Швейцария - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
02:30 Канада - Финляндия - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04:00 США - Чехия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
06:30 Россия - Словакия - 8:3 (4:0, 3:0,1:3)
1/2 финала
5 января, суббота
00:00 Россия - США - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
04:00 Финляндия - Швейцария - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Матч за 3-е место
6 января, воскресенье
00:00 Россия - Швейцария - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Финал
6 января, воскресенье
04:00 США - Финляндия - 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Самый ценный игрок: Райан Пилинг (США)
Лучшие игроки турнира:
Вратарь: Петр Кочетков (Россия)
Защитник: Александр Романов (Россия)
Нападающий: Райан Пилинг (США)
Состав молодежной сборной России по хоккею
Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).
Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»).
Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).