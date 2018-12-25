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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019




Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

43-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет с 26 декабря по 5 января 2018 года в канадских городах Ванкувер и Виктория.

Матчи чемпионата мира пройдут на арене клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», которая вмещает более 18 тысяч зрителей и на стадионе в Виктории, который может вместить 7000 зрителей.

Группа А: Канада, Чехия, Россия, Швейцария, Дания.

Группа В: Швеция, США, Финляндия, Словакия, Казахстан.

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2019


Групповой турнир

27 декабря, четверг
00:00 Чехия - Швейцария - 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
02:30 США - Словакия - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
04:00 Канада - Дания - 14:0 (3:0, 5:0, 6:0)
06:30 Финляндия - Швеция - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

28 декабря, пятница
00:00 Россия - Дания - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
02:30 Словакия - Швеция - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
04:00 Швейцария - Канада - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
06:30 Финляндия - Казахстан - 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

29 декабря, суббота
04:00 Чехия - Россия - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
06:30 Казахстан - США - 2:8 (1:4, 0:3, 1:1)

30 декабря, воскресенье
00:00 Дания - Швейцария - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
02:30 Словакия - Финляндия - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
04:00 Канада - Чехия - 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
06:30 Швеция - США - 5:4 OT (1:0, 2:0, 1:4, 1:0)

31 декабря, понедельник
04:00 Швейцария - Россия - 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)
06:30 Казахстан - Словакия - 2:11 (0:6, 1:3, 1:2)

1 января, вторник
00:00 Дания - Чехия - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
02:30 Швеция - Казахстан - 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
04:00 Россия - Канада - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
06:30 США - Финляндия - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Турнирные таблицы


Группа А

  Команда И В ВО П ПО Ш О
1 Россия 4 4 0 0 0 15-6 12
2 Канада 4 3 0 1 0 23-5 9
3 Чехия 4 1 1 2 0 8-8 5
4 Швейцария 4 2 1 2 1 11-12 4
5 Дания 4 0 0 4 0 0-26 0


Группа В

  Команда И В ВО П ПО Ш О
1 Швеция 4 3 1 0 0 16-8 11
2 США 4 3 0 0 1 18-9 10
3 Финляндия 4 2 0 2 0 12-7 6
4 Словакия 4 1 0 3 0 15-14 3
5 Казахстан 4 0 0 4 0 5-28 0

 

Утешительный раунд

В утешительном раунде примут участие команды, занявшие последние места в группах после группового турнира.

2 января, среда
22:00 Казахстан - Дания - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

4 января, пятница
20:00 Дания - Казахстан - 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)


Матчи МЧМ-2019 на российском ТВ

Все поединки с участием сборной России в рамках молодежного чемпионата мира будет транслировать спортивный телеканал «Матч ТВ».

Плей-офф МЧМ-2019


1/4 финала

(A1 - B4, B1 - A4, A2 - B3, B2 - A3)

3 января, четверг
00:00 Швеция - Швейцария - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
02:30 Канада - Финляндия - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
04:00 США - Чехия - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
06:30 Россия - Словакия - 8:3 (4:0, 3:0,1:3)

1/2 финала

5 января, суббота
00:00 Россия - США - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
04:00 Финляндия - Швейцария - 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

Матч за 3-е место

6 января, воскресенье
00:00 Россия - Швейцария - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Финал

6 января, воскресенье
04:00 США - Финляндия - 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Самый ценный игрок: Райан Пилинг (США)

Лучшие игроки турнира:

Вратарь: Петр Кочетков (Россия)
Защитник: Александр Романов (Россия)
Нападающий: Райан Пилинг (США)

Состав молодежной сборной России по хоккею


Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»).

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).









Рубрика: Чемпионат мира | 25.12.2018




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