Чемпионат мира по хоккею 2019





На этой странице представлено расписание матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею, который состоится в Словакии с 10 по 26 мая 2019 года.



Решение провести чемпионат в этой стране было принято на конгрессе Международной федерации хоккея четыре года назад. За право проведения первенства Словакия соперничала со Швейцарией, но последняя сняла свою кандидатуру.



Матчи турнира пройдут в Братиславе на домашнем стадионе клуба КХЛ "Слован" (13500 зрителей) и в Кошице на арене, вмещающей 8340 зрителей.





Расписание чемпионата мира по хоккею 2019



Подопечные Ильи Воробьева на предварительном этапе сыграют в Братиславе с Норвегией (10 мая, 17:15), Австрией (12 мая, 13:15), Чехией (13 мая, 17:15), Италией (15 мая, 21:15), Латвией (18 мая, 13:15), Швейцарией (19 мая, 21:15) и Швецией (21 мая, 21:15).



В группу, которая проведет свои матчи в Кошице, попали сборные Канады, США, Финляндии, Словакии, Дании, Германии, Франции и Великобритании.



В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из каждой группы. Лидер группы А встретится с командой, занявшей четвертое место в группе В. Остальные три пары будут сформированы, А2 - В3, А3 - В2, А4 - В1.



Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая в 17:15 и 21:15 по московскому времени. Проведение полуфиналов запланировано на 25 мая (16:15, 20:15), а на следующий день две лучшие команды чемпионата разыграют золотые медали (21:15). Матч за 3-е место начнется в 16:45 по Москве.



ЧМ-2019 на ТВ



В основном чемпионат мира будет показан на спортивном канале «Матч ТВ». Все важные матчи с участием сборной России зрители смогут увидеть на Первом канале.



Год назад



На турнире в Дании сборная России одержала на первом этапе пять побед и проиграла Чехии и Швеции, заняв итоге второе место в группе. В четвертьфинале российская дружина встретилась с родоначальниками хоккея и проиграла в итоге, пропустив шайбу в дополнительное время. Шведы переиграли в решающей игре Швейцарию в серии послематчевых буллитов и стали чемпионами мира во второй раз подряд. В матче за бронзовые медали американцы одержали победу над канадцами.



Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею



Сборная СССР/СНГ/России 27 раз становилась победителем мировых первенств (в последний раз в 2014 году). Канадские хоккеисты 26 раз выигрывали золотые медали (в последний раз в 2016 году). Команда Чехии/Чехословакии 12 раз становилась лучшей на планете (в последний раз в 2010 году).