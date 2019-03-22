Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2019





Состав сборной России по хоккею, которая примет участие в 83-м чемпионате мира по хоккею с 10 по 26 мая 2019 года в Словакии.



Окончательный состав станет известен в начале мая. В список попадут представители Континентальной хоккейной лиги хоккеисты из клубов НХЛ.





Состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019



Вратари



КХЛ: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).



НХЛ: Сергей Бобровский («Коламбус»), Семен Варламов («Колорадо»).



Полное расписание ЧМ-2019, результаты матчей



Защитники



КХЛ: Владислав Гавриков, Артем Зуб (оба – СКА), Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Виктор Антипин («Металлург» Мг).



НХЛ: Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Колорадо»).



Нападающие



КХЛ: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Андрей Кузьменко (все – СКА), Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Иван Телегин, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Локтионов («Локомотив»).

26-летний Гусев набрал по итогам сезона 82 очка и финишировал первым в списке лучших бомбардиров сезона. Места в пятерке лучших также заняли Шипачев Шипачев (68 очков) и Кагарлицкий (61 очко).



НХЛ: Артемий Панарин («Коламбус»), Евгений Дадонов («Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»).