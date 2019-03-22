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Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2019




Состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Состав сборной России по хоккею, которая примет участие в 83-м чемпионате мира по хоккею с 10 по 26 мая 2019 года в Словакии.

Окончательный состав станет известен в начале мая. В список попадут представители Континентальной хоккейной лиги хоккеисты из клубов НХЛ.

Состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019


Вратари

КХЛ: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

НХЛ: Сергей Бобровский («Коламбус»), Семен Варламов («Колорадо»).

Полное расписание ЧМ-2019, результаты матчей

Защитники

КХЛ: Владислав Гавриков, Артем Зуб (оба – СКА), Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Виктор Антипин («Металлург» Мг). 

НХЛ: Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Колорадо»).

Нападающие

КХЛ: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Андрей Кузьменко (все – СКА), Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Иван Телегин, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Локтионов («Локомотив»).
26-летний Гусев набрал по итогам сезона 82 очка и финишировал первым в списке лучших бомбардиров сезона. Места в пятерке лучших также заняли Шипачев Шипачев (68 очков) и Кагарлицкий (61 очко).

НХЛ: Артемий Панарин («Коламбус»), Евгений Дадонов («Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»).









Рубрика: Чемпионат мира | 22.03.2019




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