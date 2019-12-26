



Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019/2020 пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.



Матчи чемпионата пройдут на Ostravar Arena (10 000 зрителей) и Werk Arena (5200 зрителей).





Состав групп:

Группа А - Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан (Тршинец)

Группа В - США, Россия, Канада, Чехия, Германия (Острава)

Расписание матчей МЧМ-2019/2020



Предварительный раунд



26 декабря 2019, четверг

17:00 Швейцария - Казахстан

17:00 Чехия - Россия

21:00 Швеция - Финляндия

21:00 Канада - США



27 декабря 2019, пятница

17:00 Словакия - Казахстан

21:00 Германия - США



28 декабря 2019, суббота

17:00 Финляндия - Словакия

17:00 Чехия - Германия

21:00 Швейцария - Швеция

21:00 Россия - Канада



29 декабря 2019, воскресенье

17:00 Казахстан - Финляндия

21:00 США - Россия



30 декабря 2019, понедельник

17:00 Казахстан - Швеция

17:00 Германия - Канада

21:00 Словакия - Швейцария

21:00 США - Чехия



31 декабря 2019, вторник

17:00 Швеция - Словакия

17:00 Россия - Германия

21:00 Финляндия - Швейцария

21:00 Канада - Чехия



Утешительный этап



В утешительном раунде, в котором определится команда, вылетающая из элитного дивизиона, встретятся две сборные, занявшие последние места по итогам группового этапа.



2 января 2020, четверг

12:00 5А-5В



4 января 2020, суббота

13:00 5В - 5А



5 января 2020, воскресенье

13:00 5А-5В



Финальный раунд



1/4 финала (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)



2 января 2020, четверг

14:30 (Тршинец)

17:00 (Острава)

19:30 (Тршинец)

22:00 (Острава)



1/2 финала



4 января 2020, суббота

17:00 (Острава)

21:00 (Острава)



Матч за 3-е место



5 января 2020, воскресенье

17:00 (Острава)



Финал



5 января 2020, воскресенье

21:00 (Острава)



Время начала трансляций - московское.





Состав молодежной сборной России





Станет известен позднее.

Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 42 (10+32)Голы: Павел Буре (СССР) - 27Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 32Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 31 (7+24), 1993Голы: Маркус Нэслунд (Швеция) - 13, 1993Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 24, 1993

Все призеры молодежных чемпионатов мира (перед началом МЧМ-2020)



