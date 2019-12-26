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Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019/2020




Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019-2020

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019/2020 пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.

Матчи чемпионата пройдут на Ostravar Arena (10 000 зрителей) и Werk Arena (5200 зрителей).

Состав групп:
Группа А - Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан (Тршинец)
Группа В - США, Россия, Канада, Чехия, Германия (Острава)


Расписание матчей МЧМ-2019/2020


Предварительный раунд

26 декабря 2019, четверг
17:00 Швейцария - Казахстан
17:00 Чехия - Россия
21:00 Швеция - Финляндия
21:00 Канада - США

27 декабря 2019, пятница
17:00 Словакия - Казахстан
21:00 Германия - США

28 декабря 2019, суббота
17:00 Финляндия - Словакия
17:00 Чехия - Германия
21:00 Швейцария - Швеция
21:00 Россия - Канада

29 декабря 2019, воскресенье
17:00 Казахстан - Финляндия
21:00 США - Россия

30 декабря 2019, понедельник
17:00 Казахстан - Швеция
17:00 Германия - Канада
21:00 Словакия - Швейцария
21:00 США - Чехия

31 декабря 2019, вторник
17:00 Швеция - Словакия
17:00 Россия - Германия
21:00 Финляндия - Швейцария
21:00 Канада - Чехия

Утешительный этап

В утешительном раунде, в котором определится команда, вылетающая из элитного дивизиона, встретятся две сборные, занявшие последние места по итогам группового этапа.

2 января 2020, четверг
12:00 5А-5В

4 января 2020, суббота
13:00 5В - 5А

5 января 2020, воскресенье
13:00 5А-5В

Финальный раунд

1/4 финала (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)

2 января 2020, четверг
14:30 (Тршинец)
17:00 (Острава)
19:30 (Тршинец)
22:00 (Острава)

1/2 финала

4 января 2020, суббота
17:00 (Острава)
21:00 (Острава)

Матч за 3-е место

5 января 2020, воскресенье
17:00 (Острава)

Финал

5 января 2020, воскресенье
21:00 (Острава)

Время начала трансляций - московское.

Состав молодежной сборной России


Станет известен позднее.


Лидеры за всю историю

Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 42 (10+32)
Голы: Павел Буре (СССР) - 27
Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 32

Лидеры (за один турнир)

Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 31 (7+24), 1993
Голы: Маркус Нэслунд (Швеция) - 13, 1993
Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 24, 1993

Все призеры молодежных чемпионатов мира (перед началом МЧМ-2020)

  Золото Серебро Бронза
Канада 17 9 5
Россия 13 12 11
Финляндия 5 4 6
США 4 2 6
Швеция 2 11 5
Чехия 2 5 7
Словакия 0 0 2
Швейцария 0 0 1










Рубрика: Чемпионат мира




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