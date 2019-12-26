Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019/2020 пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.
Матчи чемпионата пройдут на Ostravar Arena (10 000 зрителей) и Werk Arena (5200 зрителей).
Состав групп:
Группа А - Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан (Тршинец)
Группа В - США, Россия, Канада, Чехия, Германия (Острава)
Расписание матчей МЧМ-2019/2020
Предварительный раунд
26 декабря 2019, четверг
17:00 Швейцария - Казахстан
17:00 Чехия - Россия
21:00 Швеция - Финляндия
21:00 Канада - США
27 декабря 2019, пятница
17:00 Словакия - Казахстан
21:00 Германия - США
28 декабря 2019, суббота
17:00 Финляндия - Словакия
17:00 Чехия - Германия
21:00 Швейцария - Швеция
21:00 Россия - Канада
29 декабря 2019, воскресенье
17:00 Казахстан - Финляндия
21:00 США - Россия
30 декабря 2019, понедельник
17:00 Казахстан - Швеция
17:00 Германия - Канада
21:00 Словакия - Швейцария
21:00 США - Чехия
31 декабря 2019, вторник
17:00 Швеция - Словакия
17:00 Россия - Германия
21:00 Финляндия - Швейцария
21:00 Канада - Чехия
Утешительный этап
В утешительном раунде, в котором определится команда, вылетающая из элитного дивизиона, встретятся две сборные, занявшие последние места по итогам группового этапа.
2 января 2020, четверг
12:00 5А-5В
4 января 2020, суббота
13:00 5В - 5А
5 января 2020, воскресенье
13:00 5А-5В
Финальный раунд
1/4 финала (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)
2 января 2020, четверг
14:30 (Тршинец)
17:00 (Острава)
19:30 (Тршинец)
22:00 (Острава)
1/2 финала
4 января 2020, суббота
17:00 (Острава)
21:00 (Острава)
Матч за 3-е место
5 января 2020, воскресенье
17:00 (Острава)
Финал
5 января 2020, воскресенье
21:00 (Острава)
Время начала трансляций - московское.
Состав молодежной сборной России
Станет известен позднее.
Лидеры за всю историю
Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 42 (10+32)
Голы: Павел Буре (СССР) - 27
Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 32
Лидеры (за один турнир)
Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 31 (7+24), 1993
Голы: Маркус Нэслунд (Швеция) - 13, 1993
Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 24, 1993
Все призеры молодежных чемпионатов мира (перед началом МЧМ-2020)
|
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Канада
|17
|9
|5
|Россия
|13
|12
|11
|Финляндия
|5
|4
|6
|США
|4
|2
|6
|Швеция
|2
|11
|5
|Чехия
|2
|5
|7
|Словакия
|0
|0
|2
|Швейцария
|0
|0
|1