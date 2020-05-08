



Чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне.



В ЧМ примут участие 16 команд, которые разделены на две группы. Сборная России сыграет в группе с хозяевами турнира Швейцарией, действующим чемпионом Финляндией и командой США.



Группа A: Канада,Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания (Лозанна).

Группа B: Швейцария, Финляндия, Россия, США, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан (Цюрих).



Матчи группы А пройдут в Лозанне на арене, вмещающей 8500 зрителей. Сборная России вместе со сборными группы В сыграет в Цюрихе на арене, рассчитанной на 11500 человек.





Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2020



Предварительный этап



8 мая 2020, пятница

17:20 Канада - Германия

17:20 Финляндия - США

21:20 Швеция - Чехия

21:20 Россия - Швейцария



9 мая 2020, суббота

13:20 Германия - Великобритания

13:20 Италия - США

17:20 Словакия - Дания

17:20 Латвия - Норвегия

21:20 Белоруссия - Чехия

21:20 Швецария - Казахстан



10 мая 2020, воскресенье

13:20 Великобритания - Словакия

13:20 Россия - Норвегия

17:20 Канада - Дания

17:20 Казахстан - Латвия

21:20 Швеция - Белоруссия

21:20 Финляндия - Италия



11 мая 2020, понедельник

17:20 Чехия - Канада

17:20 США - Россия

21:20 Германия - Швеция

21:20 Швейцария - Финляндия



12 мая 2020, вторник

17:20 Великобритания - Дания

17:20 Казахстан - Норвегия

21:20 Белоруссия - Словакия

21:20 Италия - Латвия



13 мая 2020, среда

17:20 Чехия - Великобритания

17:20 США - Казахстан

21:20 Канада - Белоруссия

21:20 Россия - Италия



14 мая 2020, четверг

17:20 Дания - Германия

17:20 Норвегия - Швейцария

21:20 Швеция - Словакия

21:20 Финляндия - Латвия



15 мая 2020, пятница

17:20 Германия - Белоруссия

17:20 Казахстан - Россия

21:20 Великобритания - Канада

21:20 Швейцария - Италия



16 мая 2020, суббота

13:20 Дания - Белоруссия

13:20 Латвия - США

17:20 Канада - Швеция

17:20 Норвегия - Италия

21:20 Словакия - Чехия

21:20 Россия - Финляндия



17 мая 2020, воскресенье

17:20 Швеция - Великобритания

17:20 Финляндия - Казахстан

21:20 Германия - Словакия

21:20 Швейцария - Латвия



18 мая 2020, понедельник

17:20 Белоруссия - Великобритания

17:20 Италия - Казахстан

21:20 Чехия - Дания

21:20 США - Норвегия



19 мая 2020, вторник

13:20 Словакия - Канада

13:20 Латвия - Россия

17:20 Чехия - Германия

17:20 Норвегия - Финляндия

21:20 Дания - Швеция

21:20 США - Швейцария





Расписание финального этапа ЧМ



1/4 финала



21 мая 2020, четверг

15:20 (Лозанна)

17:20 (Цюрих)

19:20 (Лозанна)

21:20 (Цюрих)



1/2 финала



23 мая 2020, суббота

15:20 (Цюрих)

19:20 (Цюрих)



Матч за бронзу



24 мая 2020, воскресенье

16:20 (Цюрих)



Финал



24 мая 2020, воскресенье

21:20 (Цюрих)



Регламент чемпионата мира



На групповом этапе ЧМ каждая команды сыграет по 7 матчей. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Первая встречается с четвертой из соседней группы, вторая - с третьей и т.д.



Полуфинальные пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам предварительного раунда. при его составлении будут учитываться следующие критерии: положение в группе, количество очков, разница забитых и пропущенных шайб, количество забитых голов и рейтинг сборной. Сборная с наивысшим рейтингом сыграет с худшей командой.