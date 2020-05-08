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Чемпионат мира по хоккею 2020




Чемпионат мира по хоккею 2020

Чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне.

В ЧМ примут участие 16 команд, которые разделены на две группы. Сборная России сыграет в группе с хозяевами турнира Швейцарией, действующим чемпионом Финляндией и командой США.

Группа A: Канада,Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания (Лозанна).
Группа B: Швейцария, Финляндия, Россия, США, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан (Цюрих).

Матчи группы А пройдут в Лозанне на арене, вмещающей 8500 зрителей. Сборная России вместе со сборными группы В сыграет в Цюрихе на арене, рассчитанной на 11500 человек.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2020


Предварительный этап

8 мая 2020, пятница
17:20 Канада - Германия
17:20 Финляндия - США
21:20 Швеция - Чехия
21:20 Россия - Швейцария

9 мая 2020, суббота
13:20 Германия - Великобритания
13:20 Италия - США
17:20 Словакия - Дания
17:20 Латвия - Норвегия
21:20 Белоруссия - Чехия
21:20 Швецария - Казахстан

10 мая 2020, воскресенье
13:20 Великобритания - Словакия
13:20 Россия - Норвегия
17:20 Канада - Дания
17:20 Казахстан - Латвия
21:20 Швеция - Белоруссия
21:20 Финляндия - Италия

11 мая 2020, понедельник
17:20 Чехия - Канада
17:20 США - Россия
21:20 Германия - Швеция
21:20 Швейцария - Финляндия

12 мая 2020, вторник
17:20 Великобритания - Дания
17:20 Казахстан - Норвегия
21:20 Белоруссия - Словакия
21:20 Италия - Латвия

13 мая 2020, среда
17:20 Чехия - Великобритания
17:20 США - Казахстан
21:20 Канада - Белоруссия
21:20 Россия - Италия

14 мая 2020, четверг
17:20 Дания - Германия
17:20 Норвегия - Швейцария
21:20 Швеция - Словакия
21:20 Финляндия - Латвия

15 мая 2020, пятница
17:20 Германия - Белоруссия
17:20 Казахстан - Россия
21:20 Великобритания - Канада
21:20 Швейцария - Италия

16 мая 2020, суббота
13:20 Дания - Белоруссия
13:20 Латвия - США
17:20 Канада - Швеция
17:20 Норвегия - Италия
21:20 Словакия - Чехия
21:20 Россия - Финляндия

17 мая 2020, воскресенье
17:20 Швеция - Великобритания
17:20 Финляндия - Казахстан
21:20 Германия - Словакия
21:20 Швейцария - Латвия

18 мая 2020, понедельник
17:20 Белоруссия - Великобритания
17:20 Италия - Казахстан
21:20 Чехия - Дания
21:20 США - Норвегия

19 мая 2020, вторник
13:20 Словакия - Канада
13:20 Латвия - Россия
17:20 Чехия - Германия
17:20 Норвегия - Финляндия
21:20 Дания - Швеция
21:20 США - Швейцария

Расписание финального этапа ЧМ


1/4 финала

21 мая 2020, четверг
15:20 (Лозанна)
17:20 (Цюрих)
19:20 (Лозанна)
21:20 (Цюрих)

1/2 финала

23 мая 2020, суббота
15:20 (Цюрих)
19:20 (Цюрих)

Матч за бронзу

24 мая 2020, воскресенье
16:20 (Цюрих)

Финал

24 мая 2020, воскресенье
21:20 (Цюрих)

Регламент чемпионата мира

На групповом этапе ЧМ каждая команды сыграет по 7 матчей. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Первая встречается с четвертой из соседней группы, вторая - с третьей и т.д.

Полуфинальные пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам предварительного раунда. при его составлении будут учитываться следующие критерии: положение в группе, количество очков, разница забитых и пропущенных шайб, количество забитых голов и рейтинг сборной. Сборная с наивысшим рейтингом сыграет с худшей командой.









Рубрика: Чемпионат мира




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