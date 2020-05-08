Чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне.
В ЧМ примут участие 16 команд, которые разделены на две группы. Сборная России сыграет в группе с хозяевами турнира Швейцарией, действующим чемпионом Финляндией и командой США.
Группа A: Канада,Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания (Лозанна).
Группа B: Швейцария, Финляндия, Россия, США, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан (Цюрих).
Матчи группы А пройдут в Лозанне на арене, вмещающей 8500 зрителей. Сборная России вместе со сборными группы В сыграет в Цюрихе на арене, рассчитанной на 11500 человек.
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2020
Предварительный этап
8 мая 2020, пятница
17:20 Канада - Германия
17:20 Финляндия - США
21:20 Швеция - Чехия
21:20 Россия - Швейцария
9 мая 2020, суббота
13:20 Германия - Великобритания
13:20 Италия - США
17:20 Словакия - Дания
17:20 Латвия - Норвегия
21:20 Белоруссия - Чехия
21:20 Швецария - Казахстан
10 мая 2020, воскресенье
13:20 Великобритания - Словакия
13:20 Россия - Норвегия
17:20 Канада - Дания
17:20 Казахстан - Латвия
21:20 Швеция - Белоруссия
21:20 Финляндия - Италия
11 мая 2020, понедельник
17:20 Чехия - Канада
17:20 США - Россия
21:20 Германия - Швеция
21:20 Швейцария - Финляндия
12 мая 2020, вторник
17:20 Великобритания - Дания
17:20 Казахстан - Норвегия
21:20 Белоруссия - Словакия
21:20 Италия - Латвия
13 мая 2020, среда
17:20 Чехия - Великобритания
17:20 США - Казахстан
21:20 Канада - Белоруссия
21:20 Россия - Италия
14 мая 2020, четверг
17:20 Дания - Германия
17:20 Норвегия - Швейцария
21:20 Швеция - Словакия
21:20 Финляндия - Латвия
15 мая 2020, пятница
17:20 Германия - Белоруссия
17:20 Казахстан - Россия
21:20 Великобритания - Канада
21:20 Швейцария - Италия
16 мая 2020, суббота
13:20 Дания - Белоруссия
13:20 Латвия - США
17:20 Канада - Швеция
17:20 Норвегия - Италия
21:20 Словакия - Чехия
21:20 Россия - Финляндия
17 мая 2020, воскресенье
17:20 Швеция - Великобритания
17:20 Финляндия - Казахстан
21:20 Германия - Словакия
21:20 Швейцария - Латвия
18 мая 2020, понедельник
17:20 Белоруссия - Великобритания
17:20 Италия - Казахстан
21:20 Чехия - Дания
21:20 США - Норвегия
19 мая 2020, вторник
13:20 Словакия - Канада
13:20 Латвия - Россия
17:20 Чехия - Германия
17:20 Норвегия - Финляндия
21:20 Дания - Швеция
21:20 США - Швейцария
Расписание финального этапа ЧМ
1/4 финала
21 мая 2020, четверг
15:20 (Лозанна)
17:20 (Цюрих)
19:20 (Лозанна)
21:20 (Цюрих)
1/2 финала
23 мая 2020, суббота
15:20 (Цюрих)
19:20 (Цюрих)
Матч за бронзу
24 мая 2020, воскресенье
16:20 (Цюрих)
Финал
24 мая 2020, воскресенье
21:20 (Цюрих)
Регламент чемпионата мира
На групповом этапе ЧМ каждая команды сыграет по 7 матчей. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Первая встречается с четвертой из соседней группы, вторая - с третьей и т.д.
Полуфинальные пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам предварительного раунда. при его составлении будут учитываться следующие критерии: положение в группе, количество очков, разница забитых и пропущенных шайб, количество забитых голов и рейтинг сборной. Сборная с наивысшим рейтингом сыграет с худшей командой.