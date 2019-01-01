Чемпионат мира по гиревому спорту 2019





С 6 по 11 ноября 2019 года в местечке Новий Сад в Сербии состоится 10-й юбилейный чемпионат мира по гиревому спорту, проводимый по версии Международного союза гиревого спорта.



Первое мировое первенство прошло в 2010 году в финском Тампере. В 2013 году чемпионат мира проводился в России, когда лучших спортсменов планеты принимала Тюмень.



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Чемпионат мира по гиревому спорту 2018



Год назад турнир состоялся в латвийском Даугавпилсе. В Латвии приняли участие более 600 спортсменов из 30 стран. В этом году в Сербии ожидается приезд не меньшего количества участников.



Кульминацией чемпионата стало выступление Ивана Маркова из Санкт-Петербурга. Ему удалось установить три абсолютных рекорда в тяжелой весовой категории (95+ кг). Российский спортсмен обновил мировые рекорды в толчке (176), рывке (225) и сумме двоеборья (288,5).



19-летняя представительница Калужской области Ирина Мартынова, выступавшая в весовой категории свыше 68 кг, одержала победу в так называемом длинном цикле (73) и сделала в рывке 213 подъемов.





Упражнения



В гиревом спорте представители сильной половины человечества соревнуются в толчке по длинному циклу и двоеборье. В первом виде программы соревнований спортсмены сначала забрасывают гири весом 32 кг на грудь, а потом выталкивают их вверх. Затем вновь опускают их на грудь и спускают вниз, не касаясь помоста. В двоеборье выполняется рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь двумя руками.



Женщины использую гири для спорта весом 24 кг и соревнуются в рывке и толчке по длинному циклу.





Состав сборной России



Отборочным стартом на чемпионат мира в Сербии стало российское первенство, которое прошло в этом году в июне в Казани. По его итогам Всероссийская федерация гиревого спорта назвала предварительный состав сборной России для поездки в Сербию.



Длинный цикл (мужчины): Евгений Бутенко (63 кг), Антон Рыжков (68 кг), Иван Беляев (73 кг), Павел Чуев (78 кг), Артем Клепиков (85 кг), Иван Кулаков (95 кг), Николай Кичимаев (95+ кг).



Длинный цикл (женщины): Елизавета Сафронова (58 кг), Анастасия Лазарева (63 кг), Диана Желтухина (68 кг), Ирина Мартынова (68+ кг).



Классическое двоеборье (мужчины): Джони Бенидзе (63 кг), Алексей Рябков (68 кг), Мовсар Сулейманов (73 кг), Константин Баев (78 кг), Михаил Квашнин (85 кг), Владимир Гуров (95 кг), Дмитрий Турищев (95+ кг).



Рывок (женщины): Ольга Яременко (58 кг), Александра Васильева (63 кг), Анастасия Александрова (68 кг), Ирина Мартынова (68+ кг).