Матч Россия - Швейцария: прогноз на игру ЧМ-2020 по хоккею









В матче Россия - Швейцария, который состоится 8 мая 2020, оба коллектива начнут свой турнирный путь на Чемпионате Мира по хоккею 2020. Для швейцарцев это домашнее соревнование, поэтому их мотивация и желание порадовать родных болельщиков будет зашкаливать. Обладатель бронзовых медалей последнего ЧМ, российская сборная, является одним из фаворитов турнира.



Хоккейный поединок Россия - Швейцария будет противостоянием мастерства номинальных хозяев и швейцарских фанатов, которые будут морально давить на соперников своей команды.



Сборная России



Последний триумф на чемпионатах мира у российских хоккеистов был в 2014 году. Команда, регулярно претендующая на трофей, уже голодна на чемпионство и готова всерьез побороться за золотые медали. Занимающая второе место в текущем рейтинге IIHF «Красная машина» — одна из главных претендентов на победу. Сыгранность и дисциплина помогут хоккеистам под тренерством Алексея Кудашова добиться успеха на главном турнире года.



Сборная Швейцарии



После последнего ЧМ «Крестоносцы» утратили форму и морали. Команда остановилась на стадии четвертьфинала, уступив канадцам со счетом 3:2. В этот раз она будет более мотивирована, а местные фанаты будут дополнительным игроком на льду и будут гнать своих любимцев только вперед.



Прогноз на игру Россия — Швейцария в рамках ЧМ-2020



Большинство прогнозистов и букмекерских контор говорят о довольно простой победе номинальных хозяев в этом поединке. К примеру, БК Париматч предлагает сделать ставку на хоккей, где коэффициент на выигрыш российского коллектива установлен в размере 1,21 против 4,50 на швейцарцев. Несмотря на большой перевес в сторону «Красной машины», а также факт, что последних 5 очных встреч закончились их победой, от хозяев ЧМ 2020 можно ждать сенсации.

























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