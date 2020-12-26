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Молодежный чемпионат мира по хоккею МЧМ-2021


Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2021

С 25 декабря по 6 января в канадском Эдмонтоне пройдет 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею 2021. Все матчи турнира состоятся на арене клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Стадион способен вместить более 18 тысяч болельщиков, однако из-за пандемии коронавируса все встречи пройдут без зрителей.

На этот раз организаторы отменили утешительный раунд, в котором встречались две сборные, занявшие последние места по итогам группового этапа. Таким образом, выбывания и понижения в классе не будет.

Сборная России на предварительном этапе (группа В) проведет матчи со сборными США, Швеции, Чехии и Австрии. В группу А попали Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2021


26.12.2020 05:30 Россия - США
28.12.2020 05:30 Чехия - Россия
30.12.2020 05:30 Австрия - Россия
31.12.2020 05:30 Россия - Швеция

На турнире Чехии в прошлом году сборная России встречалась на предварительном этапе с командами Чехии и США и в обоих поединках уступила (3:4 и 1:3, соответственно).

Расписание плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею 2021


Четвертьфинальные поединки начнутся 2 января (20:00 и 23:30) и завершатся 3 января 2021 года (03:00 и 06:30) по московскому времени. Полуфинальные встречи состоятся 5 января (02:00 и 05:30). Матч за 3-е место начнется 6 января в 01:30, а решающий поединок стартует в этот же день в 05:30 по Москве.

Год назад в финале молодежного чемпионата мира сборная Канады обыграла российских хоккеистов со счетом 4:3. В матче за бронзу шведы со счетом 3:2 переиграли финскую молодежку.

Состав молодежной сборной России


Приводим список ключевых хоккеистов сборной из клубов КХЛ, на которых следует в первую очередь обратить внимание на МЧМ-2021.

Вратарь: Ярослав Аскаров (СКА).

Защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семен Чистяков («Авангард»), Кирилл Кирсанов (СКА), Даниил Чайка (ЦСКА).

Нападающие: Василий Подколзин, Максим Грошев, Марат Хуснутдинов (все - СКА), Родион Амиров, Данил Башкиров (оба - «Салават Юлаев»), Егор Чинахов («Авангард»), Захар Бардаков («Витязь»), Илья Сафонов («Ак Барс»).

Из-за океана на сбор в Новогорске тренерский штаб вызвал защитника Яна Кузнецова (Университет Коннектикута, NCAA) и нападающих Михаила Абрамова ("Викториавилл", QMJHL), Василия Пономарева ("Шавиниган", QMJHL) и Владислава Фирстова (Университет Коннектикута, NCAA).

Лидеры за всю историю

Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 42 (10+32)
Голы: Павел Буре (СССР) - 27
Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 32

Лидеры (за один турнир)

Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 31 (7+24), 1993
Голы: Маркус Нэслунд (Швеция) - 13, 1993
Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 24, 1993

Призеры молодежных чемпионатов мира


Сборная России/СССР за все время проведения мировых чемпионатов среди молодежных команд 37 раз занимала призовые места. Канадцы становились призерами 32 раза, но опережают нашу сборную по количеству наград высшего достоинства.

  Золото Серебро Бронза
Канада 18 9 5
Россия 13 13 11
Финляндия 5 4 6
США 4 2 6
Швеция 2 11 6
Чехия 2 5 7
Словакия 0 0 2
Швейцария 0 0 1













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