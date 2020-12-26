Молодежный чемпионат мира по хоккею МЧМ-2021





С 25 декабря по 6 января в канадском Эдмонтоне пройдет 45-й молодежный чемпионат мира по хоккею 2021. Все матчи турнира состоятся на арене клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Стадион способен вместить более 18 тысяч болельщиков, однако из-за пандемии коронавируса все встречи пройдут без зрителей.



На этот раз организаторы отменили утешительный раунд, в котором встречались две сборные, занявшие последние места по итогам группового этапа. Таким образом, выбывания и понижения в классе не будет.



Сборная России на предварительном этапе (группа В) проведет матчи со сборными США, Швеции, Чехии и Австрии. В группу А попали Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия.





Расписание матчей сборной России на МЧМ-2021



26.12.2020 05:30 Россия - США

28.12.2020 05:30 Чехия - Россия

30.12.2020 05:30 Австрия - Россия

31.12.2020 05:30 Россия - Швеция



На турнире Чехии в прошлом году сборная России встречалась на предварительном этапе с командами Чехии и США и в обоих поединках уступила (3:4 и 1:3, соответственно).





Расписание плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею 2021



Четвертьфинальные поединки начнутся 2 января (20:00 и 23:30) и завершатся 3 января 2021 года (03:00 и 06:30) по московскому времени. Полуфинальные встречи состоятся 5 января (02:00 и 05:30). Матч за 3-е место начнется 6 января в 01:30, а решающий поединок стартует в этот же день в 05:30 по Москве.



Год назад в финале молодежного чемпионата мира сборная Канады обыграла российских хоккеистов со счетом 4:3. В матче за бронзу шведы со счетом 3:2 переиграли финскую молодежку.





Состав молодежной сборной России



Приводим список ключевых хоккеистов сборной из клубов КХЛ, на которых следует в первую очередь обратить внимание на МЧМ-2021.



Вратарь: Ярослав Аскаров (СКА).



Защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семен Чистяков («Авангард»), Кирилл Кирсанов (СКА), Даниил Чайка (ЦСКА).



Нападающие: Василий Подколзин, Максим Грошев, Марат Хуснутдинов (все - СКА), Родион Амиров, Данил Башкиров (оба - «Салават Юлаев»), Егор Чинахов («Авангард»), Захар Бардаков («Витязь»), Илья Сафонов («Ак Барс»).



Из-за океана на сбор в Новогорске тренерский штаб вызвал защитника Яна Кузнецова (Университет Коннектикута, NCAA) и нападающих Михаила Абрамова ("Викториавилл", QMJHL), Василия Пономарева ("Шавиниган", QMJHL) и Владислава Фирстова (Университет Коннектикута, NCAA).



Лидеры за всю историю



Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 42 (10+32)

Голы: Павел Буре (СССР) - 27

Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 32



Лидеры (за один турнир)



Очки: Петер Форсберг (Швеция) - 31 (7+24), 1993

Голы: Маркус Нэслунд (Швеция) - 13, 1993

Передачи: Петер Форсберг (Швеция) - 24, 1993





Призеры молодежных чемпионатов мира



Сборная России/СССР за все время проведения мировых чемпионатов среди молодежных команд 37 раз занимала призовые места. Канадцы становились призерами 32 раза, но опережают нашу сборную по количеству наград высшего достоинства.



