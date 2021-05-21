Расписание чемпионата мира по хоккею 2021





В мае и июне 2021 года в Риге пройдет 84-й чемпионат мира по хоккею. Все матчи турнира состоятся на арене рижского «Динамо» и в Олимпийском спортивном центре. Стадионы способны вместить более 10 тысяч болельщиков, однако из-за пандемии коронавируса все встречи скорее всего пройдут без зрителей.



Когда начнется ЧМ-2021? Из-за COVID-19 Международная федерация хоккея немного сдвинула сроки проведения чемпионата, так что на этот раз первые матчи пройдут 21 мая.



Сборная России на первом этапе выступит в группе A и сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. В группу B попали Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.





Расписание матчей сборной России на ЧМ-2021



21.05.2021 16:15 Россия - Чехия

22.05.2021 16:15 Великобритания - Россия

24.05.2021 16:15 Словакия - Россия

26.05.2021 16:15 Россия - Дания

29.05.2021 16:15 Швейцария - Россия

31.05.2021 20:15 Россия - Швеция

01.06.2021 20:15 Россия - Белоруссия



На первенстве в Словакии в 2019 году российские хоккеисты встречались на первом этапе со сборными Чехии, Швейцарии и Швеции и во всех поединках одержали победу (3:0, 3:0 и 7:4, соответственно).





Расписание плей-офф чемпионата мира по хоккею 2021



Четвертьфинальные поединки состоятся 3 июня в 16:15 и 20:15 по московскому времени. Полуфинальные встречи пройдут 5 июня (14:15 и 18:15). Матч за бронзовые медали начнется 6 июня в 15:15, а решающий поединок стартует в этот же день в 20:15 по Москве.



Два года назад в решающей игре чемпионата мира сборная Финляндии обыграла Канаду со счетом 3:1. В матче за бронзу российские хоккеисты в серии послематчевых буллитов одолели чехов (3:2).





Регламент чемпионата мира



На предварительном этапе каждая сборная проведет по 7 игр с соперниками по группе. По четыре сильнейшие команды из каждой группы напрямую попадают в 1/4 финала. Четвертьфинальные пары будут сформированы по следующему правилу - первая встретится с четвертой из соседней группы, вторая - с третьей и т.д.



В 1/2 финала пары будут сформированы на основе рейтинга по итогам первого этапа. При его составлении будут учитываться следующие показатели: место в группе, количество набранных очков, разница забитых и пропущенных шайб, результативность команды. Команда с самым большим рейтингом из участников полуфинала встретится со сборной с наименьшим рейтингом.





Как выступала сборная России мировых первенствах



Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею



Сборная СССР/России за время участия в мировых первенствах 27 раз становилась сильнейшей. Первые золотые медали были завоеваны в 1954 году, а в последний раз сборная России побеждала в 2014 году на турнире в Белоруссии. По 10 раз национальная команда завоевывала серебряные и бронзовые медали.