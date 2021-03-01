ЧМ-2021. Состав сборной России по хоккею





Заявка сборной России для участия в чемпионате мира по хоккею 2021 в Латвии станет известна перед началом турнира. Сборная России выступит на ЧМ-2021 с гимном Международной федерации хоккея.



Расписание матчей сборной России



Ниже приведен состав национальной сборной России на ЧМ-2019.



Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев («Рейнджерс»).



Защитники: Динар Хафизуллин, Артем Зуб (оба - СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Владислав Гавриков («Коламбус»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Никита Задоров («Колорадо»), Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»).



Нападающие: Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Иван Телегин (все – ЦСКА), Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Плотников (оба – СКА), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - «Вашингтон»), Никита Кучеров, Михаил Сергачев (оба - «Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»).



Капитан: Илья Ковальчук. Ассистенты: Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.



- Перед стартовым матчем с Норвегией в заявку был включен защитник Владислав Гавриков (10 мая).



- Перед матчем с Австрией в заявку были включены нападающий Иван Телегин (11 мая) и защитник Никита Задоров (12 мая).



- Перед четвертьфинальной игрой с США (22 мая) в заявку был включен защитник Артем Зуб.



Илья Ковальчук.Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.- Перед стартовым матчем с Норвегией в заявку был включен защитник Владислав Гавриков (10 мая).- Перед матчем с Австрией в заявку были включены нападающий Иван Телегин (11 мая) и защитник Никита Задоров (12 мая).- Перед четвертьфинальной игрой с США (22 мая) в заявку был включен защитник Артем Зуб. В четвертьфинальном матче с США, который состоялся 23 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях:



Вратарь: Василевский.

Защитники: Сергачев - Нестеров, Орлов - Зайцев, Хафизуллин - Гавриков, Задоров.

Нападающие: Григоренко - Малкин - Дадонов, Овечкин - Кузнецов - Капризов, Гусев - Анисимов - Кучеров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.



В полуфинальной встрече с Финляндией, которая состоялась 25 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях:



В полуфинальной встрече с Финляндией, которая состоялась 25 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях: Вратарь: Василевский.

Защитники: Сергачев - Нестеров, Орлов - Зайцев, Хафизуллин - Гавриков, Задоров.

Нападающие: Григоренко - Малкин - Дадонов, Овечкин - Кузнецов - Капризов, Гусев - Анисимов - Кучеров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.



В матче за 3-е место с Чехией, который состоялся 26 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях:



В матче за 3-е место с Чехией, который состоялся 26 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях: Вратарь: Василевский.

Защитники: Орлов - Зайцев, Хафизуллин - Сергачев, Гавриков - Задоров, Зуб.

Нападающие: Григоренко - Малкин - Дадонов, Овечкин - Кузнецов - Капризов, Гусев - Анисимов - Кучеров, Ковальчук - Андронов - Плотников, Барабанов.

























В чем отличие БК Зенит от Зенитбет



Многие бетторы по тем или иным причинам предпочитают делать ставки в оффшорных БК, обходя существующие блокировки. Многие легальные российские БК имеют два варианта – легальный и оффшорный. Овечкин - в восьми шайбах от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ



В списке лучших снайперов за всю историю НХЛ капитан «Кэпиталз» располагается на шестом месте. Больше только у Уэйна Грэтцки, Горди Хоу, Яромира Ягра, Бретта Халла и Марселя Дионна. Mostbet Узбекистан



Букмекерская контора Mostbet предоставляет свои услуги практически по всему миру. Среди стран, доступных к регистрации есть и Узбекистан. Евро-2020 (Евро-2021). Состав сборной России по футболу



Состав сборной России по футболу для участия в Чемпионате Европы по футболу 2020, который пройдет в 12 городах Старого Света с 11 июня по 11 июля 2021 года ЧМ-2021. Состав сборной России по хоккею



Состав сборной России по хоккею с шайбой для участия в чемпионате мира по хоккею 2021, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.





















