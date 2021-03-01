ЧМ-2021. Состав сборной России по хоккею

Заявка сборной России для участия в чемпионате мира по хоккею 2021 в Латвии станет известна перед началом турнира. Сборная России выступит на ЧМ-2021 с гимном Международной федерации хоккея.
Расписание матчей сборной России
Ниже приведен состав национальной сборной России на ЧМ-2019.
Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Георгиев («Рейнджерс»).
Защитники: Динар Хафизуллин, Артем Зуб (оба - СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Владислав Гавриков («Коламбус»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Зайцев («Торонто»), Никита Задоров («Колорадо»), Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»).
Нападающие: Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Иван Телегин (все – ЦСКА), Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Плотников (оба – СКА), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба - «Вашингтон»), Никита Кучеров, Михаил Сергачев (оба - «Тампа-Бэй»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Артем Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»).
Капитан: Илья Ковальчук. Ассистенты: Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
- Перед стартовым матчем с Норвегией в заявку был включен защитник Владислав Гавриков (10 мая).
- Перед матчем с Австрией в заявку были включены нападающий Иван Телегин (11 мая) и защитник Никита Задоров (12 мая).
- Перед четвертьфинальной игрой с США (22 мая) в заявку был включен защитник Артем Зуб.
В четвертьфинальном матче с США, который состоялся 23 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях:
Вратарь: Василевский.
Защитники: Сергачев - Нестеров, Орлов - Зайцев, Хафизуллин - Гавриков, Задоров.
Нападающие: Григоренко - Малкин - Дадонов, Овечкин - Кузнецов - Капризов, Гусев - Анисимов - Кучеров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.
В полуфинальной встрече с Финляндией, которая состоялась 25 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях:
Вратарь: Василевский.
Защитники: Сергачев - Нестеров, Орлов - Зайцев, Хафизуллин - Гавриков, Задоров.
Нападающие: Григоренко - Малкин - Дадонов, Овечкин - Кузнецов - Капризов, Гусев - Анисимов - Кучеров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.
В матче за 3-е место с Чехией, который состоялся 26 мая, сборная России выступала в следующих сочетаниях:
Вратарь: Василевский.
Защитники: Орлов - Зайцев, Хафизуллин - Сергачев, Гавриков - Задоров, Зуб.
Нападающие: Григоренко - Малкин - Дадонов, Овечкин - Кузнецов - Капризов, Гусев - Анисимов - Кучеров, Ковальчук - Андронов - Плотников, Барабанов.