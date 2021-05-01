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ЧМ-2021. Россия - Швейцария. Представляем соперника


ЧМ-2021, Россия, Швейцария

Пятый матч в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2021 сборная России проведет против команды Швейцарии. Встреча начнется в 16:15 по московскому времени.

Хоккейный союз был основан в этой стране в 1908 году и тогда же стал членом ИИХФ. Свой первый международный матч швейцарцы провели в 1909 году, уступив со счетом 0:3 Великобритании.

Швейцария на чемпионатах мира


Сборная Швейцарии – трехкратный серебряный (1935, 2013, 2018) и 8-кратный бронзовый призер мировых первенств (1928, 1930, 1937, 1939, 1948, 1950, 1951, 1953).

Результаты на 10 последних чемпионатах: 2010 – 5 место, 2011 – 9 место, 2012 – 11 место, 2013 – 2 место, 2014 - 10 место, 2015 - 8 место, 2016 - 11 место, 2017 - 6 место, 2018 - 2 место, 2019 – 8 место.

В течении последних десяти лет эта сборная стабильно занимала на первенствах планеты места не ниже 11-го. Лучший результат за это время был показан на двух мировых форумах. Чемпионат мира по хоккею 2013 года в Швеции и Финляндии швейцарцы завершили на втором месте, уступив в решающем поединке «Тре Крунур» со счетом 1:5. Самым ценным игроком ЧМ-2013 был признан защитник «крестоносцев» Роман Йоси. Игрок также был назван лучшим защитником турнира и вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата. На ЧМ-2018 в Дании швейцарцы повторили результат пятилетней давности, завоевав серебряные медали. В финале вновь сильнее оказались шведские хоккеисты, одержавшие победу в серии послематчевых буллитов (3:2).

Швейцария на ЧМ-2021


На чемпионате мира в Латвии сборная Швейцарии на предварительном этапе переиграла в первых двух матчах Чехию (5:2), Данию (1:0). В третьей игре подопечные Патрика Фишера разгромно проиграли Швеции со счетом 0:7.

Россия - Швейцария. История противостояния


Всего сборная России в рамках мировых первенств провела против сборной Швейцарии 17 матчей. Российские хоккеисты одержали победу в 13 поединках, 2 матча завершились вничью и два раза победу праздновали швейцарцы. Последние девять матчей завершились победой российской команды.

Состав сборной Швейцарии


Шесть хоккеистов в заявке сборной на турнире в Риге представляют швейцарский «Цуг», который стал чемпионом в минувшем сезоне. В заявку вошли четыре игрока Национальной Хоккейной лиги: защитник Йонас Зигентхалер («Нью-Джерси»), нападающие Нико Хишир («Нью-Джерси»), Филипп Курашев («Чикаго»), Тимо Майер («Сан-Хосе»).

Главные звезды в составе швейцарцев – 21-летний Филипп Курашев, неплохо проявивший себя в дебютном сезоне в «Чикаго», один из лидеров «Сан-Хосе» Тимо Майер и Свен Андригетто, поигравший в свое время за «Монреаль», «Колорадо» и «Авангард».












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