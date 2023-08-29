Программа передач ТВ, телепрограмма на 29 августа 2023

Телепрограмма ТВ каналов России на 29 августа 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Программа передач ТВ на 29 августа 2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:50 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
19:55 Куклы наследника Тутти
21:00 Время
22:00 Угрюм-река. 2-я серия
22:50 Большая игра
23:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Наши
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Спасская. Новые серии. «Квест». 1-я - 2-я серии
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Тайны следствия-2. «Заказчик». 1-я - 2-я серии
03:50 Семейный детектив. 53-я серия - «Самородок»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Валентина Телегина
05:20 Мой герой. Мария Аронова
06:00 Настроение
08:25 Другая. 3-я - 4-я серии
10:35 Семён Фарада. Непутёвый кумир
11:30 События
11:50 Стажеры. 19-я - 20-я серии
13:40 Мой герой. Никита Ефремов
14:30 События
14:45 Город новостей
15:00 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж». 3-я - 4-я серии
16:55 Прощание. Майкл Джексон
17:50 События
18:15 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Формула успеха. Выпуск от 29 августа
23:05 Николай Караченцов. Укрощение плейбоя
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Семейка Бушей
01:25 «Марк Бернес. «Я жизнь учил не по учебникам»
02:05 Гражданская война. Забытые сражения. Жизнь при Белых, или Нерешительность Антона Деникина
02:45 Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи
03:15 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж«. 3-я - 4-я серии
04:40 Людмила Целиковская. Муза трёх королей
НТВ
04:40 Улицы разбитых фонарей-9. Прыжок кенгуру
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Лабиринт
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики». «Месть», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики». «Месть», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Заповедный спецназ. 8-я - 10-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:40 Путь бойца
01:00 Братаны-3. 9-я - 13-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Поселенцы. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Доверие
10:25 Глухарь. Чугун
11:25 Глухарь. Судьба
12:25 Глухарь. Жалость
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Жалость
13:55 Глухарь. Ошибка следователя Агапова
14:55 Глухарь. Братская любовь
16:00 Глухарь. Искупление
17:00 Известия
17:30 След. Пирамида Хопса
18:20 След. Барин из Парижа
19:10 След. Настоящий герой
19:55 След. Паразиты
20:35 След. Чемодан без ручки
21:25 Свои-5. Опасное решение
22:20 Свои-3. Украденное счастье
23:10 Свои-3. Формула смерти
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Свои-4. Из грязи в князи
01:15 Свои-4. Механик
02:00 Свои-4. Плацебо
02:40 След. Мамонты-папонты
03:20 След. На пике формы
03:55 Прокурорская проверка. Один дома
Домашний
02:25 Мама. 5-я - 8-я серии
05:40 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Пояс верности». «Важен статус»
12:50 Порча. Чертово перо
13:20 Знахарка. Любимая дочка
13:55 Верну любимого. Параллельные жизни
14:30 Голоса ушедших душ. Лилия
15:05 Как выйти замуж за миллионера. 1-я - 4-я серии
19:00 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии
23:20 Понять. Простить. «Пояс верности». «Важен статус»
00:25 Порча. Чертово перо
01:00 Знахарка. Любимая дочка
01:35 Верну любимого. Параллельные жизни
02:00 Голоса ушедших душ. Лилия
02:25 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:40 Студия Союз. 40-я серия
05:30 Импровизация. 107-я серия
05:50 Два хвоста
07:00 Однажды в России. Спецдайджесты-2023. 14-я - 15-я серии
09:00 Интерны. 146-я - 162-я серии
17:00 Однажды в России. 219-я серия
18:00 Однажды в России. 241-я серия - «Дайджест»
19:00 Однажды в России. 243-я серия - «Дайджест»
20:00 Телохранители. 6-я - 7-я серии
21:00 Женский Стендап. Дайджесты-2022. 24-я серия
22:00 Либерея: Охотники за сокровищами
00:10 Беспринципные-3. 5-я серия
01:05 Импровизация. Команды. 48-я - 49-я серии
02:45 Студия Союз. 25-я серия
03:30 Студия Союз. 27-я серия
04:20 Импровизация. 106-я серия
СТС
01:35 Папины дочки
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:55 Мультфильмы
07:25 Простоквашино
07:40 Ну, погоди! Каникулы
08:00 Кибер Иван. 1-я - 2-я серии
09:00 Уральские пельмени. Смехbook
09:20 Большая свадьба
11:05 Подарок с характером
13:00 2012
16:05 Люди в чёрном. Интернэшнл
18:30 Кибер Иван. 1-я - 3-я серии
20:00 Люди в чёрном
21:55 Правила съема: Метод Хитча
00:20 Отмель
02:00 Папины дочки
Матч ТВ
04:00 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
06:00 Звёзды без правил
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Лучшие из лучших
11:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Г. Славески - Дж. Линдси
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:40 Новости
14:45 Футбол. Кубок России. «Рубин» - «Урал». Прямой эфир
17:00 Футбол. Кубок России. «Факел» - «Оренбург». Прямой эфир
19:15 Футбол. Кубок России. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Галатасарай» - «Мольде». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Панатинаикос» - «Брага»
03:25 Новости
03:30 Здоровый образ. Хоккей
04:00 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Металлург»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дом странных детей мисс Перегрин
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 На грани безумия
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Балабол. Здравствуй, папа!
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Открытый эфир
11:00 Ермак. Царские ослушники
12:20 Балабол. Американская коллекция
13:00 Новости дня
13:25 Балабол. Американская коллекция
15:00 Военные новости
15:10 Балабол. Полкан
17:00 Новости дня
17:15 Балабол. Полкан
18:00 Вторая мировая: пламя и сталь. Бронекатера
18:50 Специальный репортаж
19:00 Новости дня
19:55 По горячим следам
20:10 Улика из прошлого. «Погружение« Байдена. Зачем так долго искали «Титан«?»
21:00 Открытый эфир
22:45 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:15 Голубые дороги
01:10 Ермак. Царские ослушники
02:00 Беспокойное хозяйство
03:20 Балабол. Американская коллекция
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Пешком... Москва деревянная
07:05 Первые в мире. «Синяя птица» Грачева
07:20 Предки наших предков. Маори. Дети Хаваики
08:00 Жизнь и судьба
08:20 Хозяйка детского дома. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Писатели нашего детства. На самой легкой лодке. Юрий Коваль
10:45 Наше призвание. 1-я серия
12:00 Школа будущего. Фильм 1-й. «Мир без учителя?»
12:30 Новости культуры
12:45 Земля людей. Карачаевцы. Большая река
13:20 Жизнь Верди. 1-я серия
14:45 Три минуты тишины
14:50 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия
15:30 Искусственный отбор
16:15 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым
17:00 Новости культуры
17:15 Запечатленное время. Необыкновенный отель
17:45 Российские музыкальные фестивали. Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». 2022 год
18:40 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?
19:30 Новости культуры
19:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Колчак
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:20 Николай Обухович. За амальгамой бытия
22:00 Жизнь Верди. 2-я серия
23:25 Три минуты тишины
23:30 ЦСДФ: Точка отсчета. 2-я серия
00:10 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?
00:55 Российские музыкальные фестивали. Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». 2022 год
01:45 Запечатленное время. Необыкновенный отель
02:15 Предки наших предков. Маори. Связанные одним прошлым
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино
05:20 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 83-я - 84-я серии
06:50 Пятница News. 151-я серия
07:30 Кондитер. Сезон 6. 19-я серия - «Торт для Марины Федункив»
08:40 Кондитер. Сезон 7. 11-я серия - «Куба. Торт для Клавы Коки»
10:00 Кондитер. Дети. Сезон 2. 10-я серия - «Суперфинал»
11:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 8-я серия - «Свадьба в замке VS Народная свадьба»
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 50-я серия - «Свадьба на стиле VS Свадьба на селе»
14:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 60-я серия - «Русская народная свадьбы VS Свадьба на пивзаводе»
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 64-я серия - «Свадьба в стиле 90-х VS Русско-татарская свадьба»
19:00 Сердце Клавы. Сезон 1. 1-я серия
21:30 Вундеркинды. Сезон 3. 12-я серия - «Юрий Стоянов и Регина Тодоренко»
23:00 Руссо-экспрессо. Сезон 2. 1-я серия - «Сочи»
00:00 Последняя жертва
01:30 Пятница News. 153-я серия
02:00 Жестокий Стамбул. Сезон 1. 83-я - 84-я серии
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 4-я серия - «Нижний Новгород»
04:10 Пятница News. 152-я серия
04:35 Простоквашино
МИР
05:00 Музыкальная история
05:45 Большая перемена. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Большая перемена. 4-я серия
11:05 Земля Санникова. К 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:10 Дела судебные. Битва за будущее
15:05 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:35 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
21:40 Назад в будущее
22:30 Всемирные игры разума
23:05 Земля Санникова. К 150-летию открытия Земли Франца-Иосифа
00:50 Наше кино. История большой любви. Земля Санникова
01:15 Освобождение. Операция «Багратион«
01:40 Истребители
03:15 Новости
03:30 [Не]Фантастика
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.