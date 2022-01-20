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Кубок мира по биатлону 2021/2022. 7-й этап. Антхольц


Кубок мира по биатлону 2022, Антхольц

Последний перед полуторамесячным перерывом этап Кубка мира по биатлону пройдет с 20 по 23 января 2022 года в Антхольце. На итальянском этапе спортсмены определят сильнейших в индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете.

Российские биатлонисты на шестом этапе Кубка мира по биатлону 2021/2022 в Рупольдинге завоевали три медали. Мужская эстафетная команда (Халили, Серохвостов, Логинов, Цветков) завоевала золотые медали. Александр Логинов получил серебро в гонке преследования. Женский квартет (Васнецова, Миронова, Казакевич, Резцова) занял третье место в эстафете.

Расписание и результаты гонок в Антхольце


20.01.22 16:15 Индивидуальная гонка (мужчины)
Результаты: 1. Антон Бабиков (Россия, 0 промахов), 2. Тарьей Бё (Норвегия, 2), 3. Карим Халили (Россия, 1).

21.01.22 16:15 Индивидуальная гонка (женщины)

22.01.22 14:50 Масс-старт (мужчины)

22.01.22 17:00 Эстафета (женщины)

23.01.22 14:15 Эстафета (мужчины)

23.01.22 17:15 Масс-старт (женщины)

Зрители могут посмотреть прямые трансляции гонок из Антхольца на телеканале «Матч ТВ».



Состав сборной России на этап в Арнхольце


Для выступления на итальянском этапе приглашены следующие биатлонисты: мужчины - Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков, женщины - Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.

Восьмой этап пройдет после завершения Олимпийских игр в Пекине - 3-6 марта в Контиолахти.

Лидеры Кубка мира по биатлону 2021/22


В общем зачете Кубка мира лидирует Кантен Фийон Майе (581 очко), второе место занимает Себастьян Самуэльссон (484), на третьем месте расположился Эмильен Жаклен (470). Александр Логинов набрал 377 очков и занимает шестое место.

У женщин лидируют Марте Ульсбю-Ройселанн (651 очко), Эльвира Оберг (563) и Динара Алимбекова (499). Кристина Резцова после шести этапов набрала 323 очка и расположилась на 12 месте.





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    Кубок мира по биатлону 2021/2022. 7-й этап. Антхольц

    Кубок мира по биатлону 2022, Антхольц

    Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 20 по 23 января 2022 года в Антхольце. На итальянском этапе биатлонисты выступят в индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете.

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