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Жены российских биатлонистов. Логинов, Цветков, Латыпов


Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Александра Логинова, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова. И фото Даниила Серохвостова со своей возлюбленной.


Биатлонист Александр Логинов и его жена Мария Кручова

Чемпион мира Александр Логинов в середине мая 2019 года женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой, уроженке Тернополя.

Биатлонист Максим Цветков и его жена Александра Серебрякова 

Максим Цветков женился 2 августа 2014 года на выпускнице Вологодского педуниверситета Александре Серебряковой. Пара познакомилась в одной из социальных сетей.




Биатлонист Эдуард Латыпов и его жена Дарья

Избранницей Эдуарда Латыпова стала Дарья. Свадьба состоялась в апреле 2018 года.

Биатлонист Даниил Серохвостов и его возлюбленная Ксения Довгая

Напоследок, фото Даниила Серохвостова со своей возлюбленной, биатлонисткой Ксенией Довгой.





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    Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

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    Назван состав сборной России по биатлону, которая выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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