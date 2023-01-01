Жены российских биатлонистов. Логинов, Латыпов, Цветков

Подборка свадебных фотографий известных российских биатлонистов: Александра Логинова, Максима Цветкова, Эдуарда Латыпова. И фото Даниила Серохвостова со своей возлюбленной.









Чемпион мира Александр Логинов в середине мая 2019 года женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой, уроженке Тернополя.







Максим Цветков женился 2 августа 2014 года на выпускнице Вологодского педуниверситета Александре Серебряковой. Пара познакомилась в одной из социальных сетей.









Избранницей Эдуарда Латыпова стала Дарья. Свадьба состоялась в апреле 2018 года.







Напоследок, фото Даниила Серохвостова со своей возлюбленной, биатлонисткой Ксенией Довгой.