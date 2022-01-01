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Кубок мира по биатлону 2021/2022. Расписание гонок на сегодня


Кубок мира по биатлону 2021, 2022

Ежегодное соревнование лучших биатлонистов планеты, Кубок мира по биатлону 2021/2022, начнется в шведском Эстерсунде 27 ноября и завершится этапом в Осло 20 марта 2022 года.

Всего в расписании соревнований запланировано проведение 10 этапов. Большинство гонок в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Лидеры общего зачета Кубка мира

(по итогам этапа в Анси)

Мужчины: 1. Эмильен Жаклен (Франция) - 371 очко, 2. Кантен Фийон Майе (Франция) - 369, 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 347, 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 344, 5. Эдуард Латыпов (Россия) - 336.

Женщины: 1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) - 417 очков, 2. Эльвира Оберг (Швеция) - 387, 3. Динара Алимбекова (Белоруссия) - 327, 4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - 321, 5. Анна Сола (Белоруссия) - 320... 9. Кристина Резцова (Россия) - 234.

Состав сборной России по биатлону

(на январские этапы Кубка мира)

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.




Биатлон 2021/2022. Кубок мира


Расписание гонок: время начала - московское.

1-й этап (Эстерсунд, Швеция), 27 - 28 ноября 2021

27.11 Женская (13:45) и мужская (17:00) индивидуальная гонка
28.11 Женский (13:00) и мужской (15:45) спринт

2-й этап (Эстерсунд, Швеция), 2 - 5 декабря 2021

02.12 Женский (15:45) и мужской (18:30) спринт
04.12 Женская гонка преследования (15:00) и мужская эстафета (17:10)
05.12 Женская эстафета (14:35) и мужская гонка преследования (17:15)

3-й этап (Хохфильцен, Австрия), 10 - 12 декабря 2021

10.12 Мужской (13:25) и женский спринт (16:15)
11.12 Мужская гонка преследования (14:15) и женская эстафета (16:15)
12.12 Мужская эстафета (13:45) женская гонка преследования (16:30)

4-й этап (Анси, Франция), 16 - 19 декабря 2021

16.12 16:15 Спринт (женщины)
17.12 16:15 Спринт (мужчины)
18.12 Женская (15:00) и мужская (17:00) гонка преследования
19.12 Женский (14:45) и мужской (16:45) масс-старт

5-й этап (Оберхоф, Германия), 6 - 9 января 2022

06.01 16:15 Спринт (мужчины)
07.01 16:15 Спринт (женщины)
08.01 Смешанная эстафета (14:15) и одиночная смешанная эстафета (16:45)
09.01 Мужская (14:30) и женская (16:45) гонка преследования

Жены российских биатлонистов

6-й этап (Рупольдинг, Германия), 12 - 16 января 2022

12.01 16:30 Спринт (женщины)
13.01 16:30 Спринт (мужчины)
14.01 16:30 Эстафета (женщины)
15.01 16:30 Эстафета (мужчины)
16.01 Женская (14:45) и мужская (16:45) гонка преследования

7-й этап (Антхольц, Италия, 20 - 23 января 2022

20.01 16:15 Индивидуальная гонка (мужчины)
21.01 16:15 Индивидуальная гонка (женщины)
22.01 Мужской масс-старт (14:50) и женская эстафета (17:00)
23.01 Мужская эстафета (14:15) и женский масс-старт (17:15)

С 5 по 19 февраля 2022 года в Пекине пройдут соревнования по биатлону в рамках Зимних олимпийских игр. Спортсмены разыграют медали в 11-ти дисциплинах.

8-й этап (Контиолахти, Финляндия), 3 - 6 марта 2022

03.03 16:30 Женская эстафета
04.03 16:30 Мужская эстафета
05.03 Женский (14:15) и мужской (17:00) спринт
06:03 Женская (14:45) и мужская (16:40) гонка преследования

9-й этап (Отепя, Эстония), 10 - 13 марта 2022

10.01 16:30 Спринт (мужчины)
11.01 16:30 Спринт (женщины)
12.03 Мужская (15:00) и женская (17:15) гонка преследования
13.03 Смешанная эстафета (14:30) и одиночная смешанная эстафета (17:15)

10-й этап (Осло, Норвегия), 17 - 20 марта 2022

17.01 17:45 Спринт (женщины)
18.01 17:45 Спринт (мужчины)
19.03 Женская (14:50) и мужская (17:00) гонка преследования
20.03 Женский (14:50) и мужской (17:00) масс-старт

Список дисциплин Кубка мира по биатлону


Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин) и смешанная эстафета.





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