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Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 на 12 февраля


Биатлон на Олимпиаде 2022

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.

Состав сборной России на мужской спринт: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов.

Расписание соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022

12 февраля, суббота
12:00 Спринт, мужчины, 10 км

13 февраля, воскресенье
12:00 Гонка преследования, женщины, 10 км
13:45 Гонка преследования, мужчины, 12.5 км



15 февраля, вторник
12:00 Эстафета, мужчины, 4х7.5 км

16 февраля, среда
10:45 Эстафета, женщины, 4х6 км

18 февраля, пятница
12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км

19 февраля, суббота
12:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км

Результаты состоявшихся гонок на Олимпиаде 2022

5 февраля, суббота
Смешанная эстафета (женщины 2х6 км, мужчины 2х7,5 км)
Результаты: 1. Норвегия - 1:06.45,6 (3+13), 2. Франция - +0,9 (3+11), 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) - +1,5 (1+13).



7 февраля, понедельник
Индивидуальная гонка, женщины, 15 км
Результаты: 1. Денизе Херрман (Германия) - 44:12.7 (1 промах), 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - +9,4 (1), 3. Марте Рёйселанд (Норвегия) - +15,3 (2)... 9. Кристина Резцова - +1.13,1 (2).

8 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км
Результаты: 1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 48.47,4 (2 промаха), 2. Антон Смольский (Белоруссия) - +14,8 (0), 3. Йоханнес Бё (Норвегия) - +31,1 (2). 4. Максим Цветков (Россия) - +34,9 (1).

11 февраля, пятница
Спринт, женщины, 7.5 км
Результаты: 1. Марте Олсбю Рёйселанд (Норвегия) - 20.44,3 (0 промахов), 2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0), 3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)... 6. Кристина Резцова +1.05,0 (2).

Время начала соревнований по биатлону - московское.





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