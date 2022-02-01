Расписание биатлона на Олимпиаде 2022 на 12 февраля





Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине пройдут с 5 по 19 февраля.



Состав сборной России на мужской спринт: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов.



Расписание соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх 2022



12 февраля, суббота

12:00 Спринт, мужчины, 10 км



13 февраля, воскресенье

12:00 Гонка преследования, женщины, 10 км

13:45 Гонка преследования, мужчины, 12.5 км







15 февраля, вторник

12:00 Эстафета, мужчины, 4х7.5 км



16 февраля, среда

10:45 Эстафета, женщины, 4х6 км



18 февраля, пятница

12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км



19 февраля, суббота

12:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км



Результаты состоявшихся гонок на Олимпиаде 2022



5 февраля, суббота

Смешанная эстафета (женщины 2х6 км, мужчины 2х7,5 км)

Результаты: 1. Норвегия - 1:06.45,6 (3+13), 2. Франция - +0,9 (3+11), 3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) - +1,5 (1+13).







7 февраля, понедельник

Индивидуальная гонка, женщины, 15 км

Результаты: 1. Денизе Херрман (Германия) - 44:12.7 (1 промах), 2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - +9,4 (1), 3. Марте Рёйселанд (Норвегия) - +15,3 (2)... 9. Кристина Резцова - +1.13,1 (2).



8 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины, 20 км

Результаты: 1. Кентен Фийон Майе (Франция) - 48.47,4 (2 промаха), 2. Антон Смольский (Белоруссия) - +14,8 (0), 3. Йоханнес Бё (Норвегия) - +31,1 (2). 4. Максим Цветков (Россия) - +34,9 (1).



11 февраля, пятница

Спринт, женщины, 7.5 км

Результаты: 1. Марте Олсбю Рёйселанд (Норвегия) - 20.44,3 (0 промахов), 2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0), 3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)... 6. Кристина Резцова +1.05,0 (2).



Время начала соревнований по биатлону - московское.