Первый этап Кубка России по биатлону пройдет с 24 по 27 ноября 2022 года в Ханты-Мансийске. Спортсмены определят сильнейших в спринте, гонке преследования и эстафете.
Расписание первого этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Ханты-Мансийске
24 ноября, четверг
08:30 Спринт, 10 км (мужчины)
11:00 Спринт, 7,5 км (женщины)
26 ноября, суббота
08:45 Гонка преследования, 12,5 км (мужчины)
11:45 Гонка преследования, 10 км (женщины)
27 ноября, воскресенье
09:00 Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)
12:00 Эстафета, 4ъ6 км (женщины)
По какому каналу покажут 1-й этап Кубка России по биатлону
Прямые трансляции с первого этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.
Второй этап пройдет с 1 по 4 декабря в Увате (Тюменская область).