



Первый этап Кубка России по биатлону пройдет с 24 по 27 ноября 2022 года в Ханты-Мансийске. Спортсмены определят сильнейших в спринте, гонке преследования и эстафете.



Расписание первого этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Ханты-Мансийске



24 ноября, четверг



08:30 Спринт, 10 км (мужчины)

11:00 Спринт, 7,5 км (женщины)



26 ноября, суббота



08:45 Гонка преследования, 12,5 км (мужчины)

11:45 Гонка преследования, 10 км (женщины)



27 ноября, воскресенье



09:00 Эстафета, 4х7,5 км (мужчины)

12:00 Эстафета, 4ъ6 км (женщины)



По какому каналу покажут 1-й этап Кубка России по биатлону



Прямые трансляции с первого этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.



Второй этап пройдет с 1 по 4 декабря в Увате (Тюменская область).