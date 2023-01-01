Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Антхольце





С 19 по 22 января в Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Италии.





Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Антхольц. Расписание гонок



19 января, четверг



16:30 Спринт, женщины, 7,5 км



20 января, пятница



16:30 Спринт, мужчины, 10 км



21 января, суббота



15:00 Гонка преследования, женщины, 10 км

17:00 Гонка преследования, мужчины, 12,5 км



22 января, воскресенье



13:45 Эстафета, женщины, 4х6 км

16:30 Эстафета, мужчины, 4х7,5 км



Время начала гонок - московское.



Седьмой этап Кубка мира пройдет с 2 по 5 марта 2023 года в Нове-Место (Чехия).



Чемпионат мира по биатлону состоится Оберхофе (Германия) с 8 по 19 февраля.