



С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении.





Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Поклюка. Расписание гонок



5 января, четверг



16:20 Спринт, женщины



6 января, пятница



16:20 Спринт, мужчины



7 января, суббота



13:30 Гонка преследования, женщины

16:45 Гонка преследования, мужчины



8 января, воскресенье



13:30 Одиночная смешанная эстафета

16:25 Смешанная эстафета



Время начала гонок - московское.



Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин).



Пятый этап пройдет с 11 по 15 января 2023 года в Рупольдинге (Германия).