С 5 по 8 января в Поклюке пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Словении.
Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Поклюка. Расписание гонок
5 января, четверг
16:20 Спринт, женщины
6 января, пятница
16:20 Спринт, мужчины
7 января, суббота
13:30 Гонка преследования, женщины
16:45 Гонка преследования, мужчины
8 января, воскресенье
13:30 Одиночная смешанная эстафета
16:25 Смешанная эстафета
Время начала гонок - московское.
Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин).
Пятый этап пройдет с 11 по 15 января 2023 года в Рупольдинге (Германия).