Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Рупольдинге





С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Германии.





Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Рупольдинг. Расписание гонок



11 января, среда



16:10 Индивидуальная гонка, мужчины



12 января, четверг



16:10 Индивидуальная гонка, женщины



13 января, пятница



16:25 Эстафета, мужчины



14 января, суббота



16:25 Эстафета, женщины



15 января, воскресенье



14:30 Масс-старт, мужчины

16:45 Масс-старт, женщины



Время начала гонок - московское.



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).



Шестой этап пройдет с 19 по 22 января 2023 года в Антхольце (Италия).