Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Рупольдинге

С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Германии.
Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Рупольдинг. Расписание гонок
11 января, среда
16:10 Индивидуальная гонка, мужчины
12 января, четверг
16:10 Индивидуальная гонка, женщины
13 января, пятница
16:25 Эстафета, мужчины
14 января, суббота
16:25 Эстафета, женщины
15 января, воскресенье
14:30 Масс-старт, мужчины
16:45 Масс-старт, женщины
Время начала гонок - московское.
Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).
Шестой этап пройдет с 19 по 22 января 2023 года в Антхольце (Италия).