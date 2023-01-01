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Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Рупольдинге



Кубок мира по биатлону 2022, 2023, Рупольдинг

С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Германии.

Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Рупольдинг. Расписание гонок


11 января, среда

16:10 Индивидуальная гонка, мужчины

12 января, четверг

16:10 Индивидуальная гонка, женщины

13 января, пятница

16:25 Эстафета, мужчины

14 января, суббота

16:25 Эстафета, женщины

15 января, воскресенье

14:30 Масс-старт, мужчины
16:45 Масс-старт, женщины

Время начала гонок - московское.

Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).

Шестой этап пройдет с 19 по 22 января 2023 года в Антхольце (Италия).









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