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Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Контиолахти



Кубок мира по биатлону 2022, 2023

С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Финляндии.

Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Первый этап. Контиолахти. Расписание гонок


29 ноября

15:05 Индивидуальная гонка, мужчины.

30 ноября

15:15 Индивидуальная гонка, женщины.

1 декабря

13:00 Эстафета, мужчины.
15:35 Эстафета, женщины.

3 декабря

12:45 Спринт, мужчины.
15:45 Спринт, женщины.

4 декабря

14:15 Гонка преследования, мужчины.
16:15 Гонка преследования, женщины.

Время начала гонок - московское.

Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин).









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