С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Финляндии.
Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Первый этап. Контиолахти. Расписание гонок
29 ноября
15:05 Индивидуальная гонка, мужчины.
30 ноября
15:15 Индивидуальная гонка, женщины.
1 декабря
13:00 Эстафета, мужчины.
15:35 Эстафета, женщины.
3 декабря
12:45 Спринт, мужчины.
15:45 Спринт, женщины.
4 декабря
14:15 Гонка преследования, мужчины.
16:15 Гонка преследования, женщины.
Время начала гонок - московское.
Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин).