



С 29 ноября по 4 декабря в Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Финляндии.





Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Первый этап. Контиолахти. Расписание гонок



29 ноября



15:05 Индивидуальная гонка, мужчины.



30 ноября



15:15 Индивидуальная гонка, женщины.



1 декабря



13:00 Эстафета, мужчины.

15:35 Эстафета, женщины.



3 декабря



12:45 Спринт, мужчины.

15:45 Спринт, женщины.



4 декабря



14:15 Гонка преследования, мужчины.

16:15 Гонка преследования, женщины.



Время начала гонок - московское.



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин).