



С 15 по 18 декабря в Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований во Франции.





Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Третий этап. Анси. Расписание гонок



15 декабря, четверг



16:10 Спринт, мужчины



16 декабря, пятница



16:15 Спринт, женщины



17 декабря, суббота



14:10 Гонка преследования, мужчины

16:15 Гонка преследования, женщины



18 декабря, воскресенье



14:10 Масс-старт, мужчины

16:15 Масс-старт, женщины



Время начала гонок - московское.



Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).



Четвертый этап пройдет с 5 по 8 января 2023 года в Поклюке (Словения).