С 15 по 18 декабря в Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований во Франции.
Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Третий этап. Анси. Расписание гонок
15 декабря, четверг
16:10 Спринт, мужчины
16 декабря, пятница
16:15 Спринт, женщины
17 декабря, суббота
14:10 Гонка преследования, мужчины
16:15 Гонка преследования, женщины
18 декабря, воскресенье
14:10 Масс-старт, мужчины
16:15 Масс-старт, женщины
Время начала гонок - московское.
Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).
Четвертый этап пройдет с 5 по 8 января 2023 года в Поклюке (Словения).