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Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Анси



Кубок мира по биатлону 2022, 2023, Анси

С 15 по 18 декабря в Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований во Франции.

Биатлон. Кубок мира 2022/2023. Третий этап. Анси. Расписание гонок


15 декабря, четверг

16:10 Спринт, мужчины

16 декабря, пятница

16:15 Спринт, женщины

17 декабря, суббота

14:10 Гонка преследования, мужчины
16:15 Гонка преследования, женщины

18 декабря, воскресенье

14:10 Масс-старт, мужчины
16:15 Масс-старт, женщины

Время начала гонок - московское.

Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).

Четвертый этап пройдет с 5 по 8 января 2023 года в Поклюке (Словения).









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    Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Анси

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