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Расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Уфе



Кубок России по биатлону 2022, 2023

С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Биатлон. Кубок России 2022/2023. Четвертый этап. Уфа. Расписание гонок


15 декабря, четверг

09:00 Индивидуальная гонка, мужчины.
12:00 Индивидуальная гонка, женщины.

17 декабря, суббота

09:00 Спринт, мужчины.
12:00 Спринт, женщины.

18 декабря, воскресенье

09:00 Одиночная смешанная эстафета
12:00 Смешанная эстафета

Время начала гонок - московское.

Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин).

Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону


Прямые трансляции с четвертого этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.

Пятый этап пройдет с 12 по 16 января 2023 года в Рыбинске.









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