



С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Биатлон. Кубок России 2022/2023. Четвертый этап. Уфа. Расписание гонок



15 декабря, четверг



09:00 Индивидуальная гонка, мужчины.

12:00 Индивидуальная гонка, женщины.



17 декабря, суббота



09:00 Спринт, мужчины.

12:00 Спринт, женщины.



18 декабря, воскресенье



09:00 Одиночная смешанная эстафета

12:00 Смешанная эстафета



Время начала гонок - московское.



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин).





Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону



Прямые трансляции с четвертого этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.



Пятый этап пройдет с 12 по 16 января 2023 года в Рыбинске.