С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Биатлон. Кубок России 2022/2023. Четвертый этап. Уфа. Расписание гонок
15 декабря, четверг
09:00 Индивидуальная гонка, мужчины.
12:00 Индивидуальная гонка, женщины.
17 декабря, суббота
09:00 Спринт, мужчины.
12:00 Спринт, женщины.
18 декабря, воскресенье
09:00 Одиночная смешанная эстафета
12:00 Смешанная эстафета
Время начала гонок - московское.
Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин).
Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону
Прямые трансляции с четвертого этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.
Пятый этап пройдет с 12 по 16 января 2023 года в Рыбинске.