Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023 в Чайковском



Кубок России по биатлону 2022, 2023

С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Биатлон. Кубок России 2022/2023. Финал. Чайковский. Расписание гонок


16 февраля 2023, четверг

09:00 Спринт, мужчины.Спринт, 7.5 км, женщины.

17 февраля 2023, пятница

09:00 Спринт, 10 км, мужчины.

18 февраля 2023, суббота

09:00 Гонка преследования, 10 км, женщины.
12:00 Гонка преследования, 12.5 км, мужчины.

19 февраля 2023, воскресенье

09:00 Масс-старт, 12.5 км, женщины.
12:00 Масс-старт, 15 км, мужчины.

Время начала гонок - московское.

Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону


Прямые трансляции с финала Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.









  • Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января
  • Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гоно ...
  • Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Антхольце
  • Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени - 3 апреля 202 ...
  • Расписание трансляций Кубка мира по биатлону 2022 в Контиолахти
  • Кубок мира по биатлону 2021/2022. Расписание гонок
  • Кубок мира по биатлону 2016/17. 4-й этап. Оберхоф
    •




    Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023 в Чайковском

    Кубок России по биатлону 2023

    С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.

    Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание трансляций 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 16 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 16 февраля 2023
    Время начала послания Путина Федеральному собранию 21 февраля 2023
    Землетрясение в Турции 6 февраля на карте: эпицентр, пострадавшие
    Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник
    Праздники 15 февраля 2023 года, какой церковный праздник
    Посевной календарь садовода и огородника на февраль 2023 года
    Мобилизация в России 2023. Кого могут призвать, максимальный возраст призыва
    Где находится Красная Гора на карте Донецкой области
    Где находится Канада на карте мира, карта Канады


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru