С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Биатлон. Кубок России 2022/2023. Финал. Чайковский. Расписание гонок
16 февраля 2023, четверг
09:00 Спринт, мужчины.Спринт, 7.5 км, женщины.
17 февраля 2023, пятница
09:00 Спринт, 10 км, мужчины.
18 февраля 2023, суббота
09:00 Гонка преследования, 10 км, женщины.
12:00 Гонка преследования, 12.5 км, мужчины.
19 февраля 2023, воскресенье
09:00 Масс-старт, 12.5 км, женщины.
12:00 Масс-старт, 15 км, мужчины.
Время начала гонок - московское.
Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону
Прямые трансляции с финала Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.