Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023





С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Биатлон. Кубок России 2022/2023. Финал. Чайковский. Расписание гонок



16 февраля 2023, четверг



09:00 Спринт, мужчины.Спринт, 7.5 км, женщины.



17 февраля 2023, пятница



09:00 Спринт, 10 км, мужчины.



18 февраля 2023, суббота



09:00 Гонка преследования, 10 км, женщины.

12:00 Гонка преследования, 12.5 км, мужчины.



19 февраля 2023, воскресенье



09:00 Масс-старт, 12.5 км, женщины.

12:00 Масс-старт, 15 км, мужчины.



Время начала гонок - московское.





Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону



Прямые трансляции с финала Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.