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Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023



Кубок России по биатлону 2022, 2023

С 16 по 19 февраля в Чайковском пройдет финал Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Биатлон. Кубок России 2022/2023. Финал. Чайковский. Расписание гонок


16 февраля 2023, четверг

09:00 Спринт, мужчины.Спринт, 7.5 км, женщины.

17 февраля 2023, пятница

09:00 Спринт, 10 км, мужчины.

18 февраля 2023, суббота

09:00 Гонка преследования, 10 км, женщины.
12:00 Гонка преследования, 12.5 км, мужчины.

19 февраля 2023, воскресенье

09:00 Масс-старт, 12.5 км, женщины.
12:00 Масс-старт, 15 км, мужчины.

Время начала гонок - московское.

Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону


Прямые трансляции с финала Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.









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