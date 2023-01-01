Расписание Кубка России по биатлону 2022/2023 в Рыбинске





С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Биатлон. Кубок России 2022/2023. Пятый этап. Рыбинск. Расписание гонок



12 января, четверг



11:00 Спринт, мужчины.

14:00 Спринт, женщины.



13 января, пятница



11:00 Гонка преследования, мужчины.

14:00 Гонка преследования, женщины.



15 января, воскресенье



11:00 Масс-старт, мужчины.

14:00 Масс-старт, женщины.



16 января, понедельник



11:00 Суперспринт, мужчины.

14:00 Суперспринт, женщины.



Время начала гонок - московское.



Спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).





Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону



Прямые трансляции с пятого этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.



Финал Кубка России по биатлону пройдет с 16 по 19 февраля 2023 года в Чайковском.