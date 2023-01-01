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Расписание Кубка России по биатлону 2022/2023 в Рыбинске



Кубок России по биатлону 2022, 2023

С 12 по 16 января в Рыбинске пройдет пятый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Биатлон. Кубок России 2022/2023. Пятый этап. Рыбинск. Расписание гонок


12 января, четверг

11:00 Спринт, мужчины.
14:00 Спринт, женщины.

13 января, пятница

11:00 Гонка преследования, мужчины.
14:00 Гонка преследования, женщины.

15 января, воскресенье

11:00 Масс-старт, мужчины.
14:00 Масс-старт, женщины.

16 января, понедельник

11:00 Суперспринт, мужчины.
14:00 Суперспринт, женщины.

Время начала гонок - московское.

Спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).

Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону


Прямые трансляции с пятого этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.

Финал Кубка России по биатлону пройдет с 16 по 19 февраля 2023 года в Чайковском.









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