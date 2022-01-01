Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Тюмени





С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.





Биатлон. Кубок России 2022/2023. Третий этап. Тюмень. Расписание гонок



8 декабря



09:00 Спринт, мужчины.

12:00 Спринт, женщины.



10 декабря



09:00 Гонка преследования, мужчины.

12:00 Гонка преследования, женщины.



11 декабря



09:00 Масс-старт, мужчины.

12:15 Масс-старт, женщины.



Время начала гонок - московское.



Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).





Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону



Прямые трансляции с третьего этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.



Четвертый этап пройдет с 8 по 11 декабря в Уфе.