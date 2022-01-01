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Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Тюмени



Кубок России по биатлону 2022, 2023

С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.

Биатлон. Кубок России 2022/2023. Третий этап. Тюмень. Расписание гонок


8 декабря

09:00 Спринт, мужчины.
12:00 Спринт, женщины.

10 декабря

09:00 Гонка преследования, мужчины.
12:00 Гонка преследования, женщины.

11 декабря

09:00 Масс-старт, мужчины.
12:15 Масс-старт, женщины.

Время начала гонок - московское.

Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).

Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону


Прямые трансляции с третьего этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.

Четвертый этап пройдет с 8 по 11 декабря в Уфе.









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