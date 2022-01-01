Расписание третьего этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Тюмени

С 8 по 11 декабря в Тюмени пройдет третий этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований.
Биатлон. Кубок России 2022/2023. Третий этап. Тюмень. Расписание гонок
8 декабря
09:00 Спринт, мужчины.
12:00 Спринт, женщины.
10 декабря
09:00 Гонка преследования, мужчины.
12:00 Гонка преследования, женщины.
11 декабря
09:00 Масс-старт, мужчины.
12:15 Масс-старт, женщины.
Время начала гонок - московское.
Гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин).
Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону
Прямые трансляции с третьего этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.
Четвертый этап пройдет с 8 по 11 декабря в Уфе.