С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Тюменской области.
Биатлон. Кубок России 2022/2023. Второй этап. Уват. Расписание гонок
1 декабря
09:00 Индивидуальная гонка, женщины.
12:00 Индивидуальная гонка, мужчины.
3 декабря
09:00 Спринт, женщины.
11:30 Спринт, мужчины.
4 декабря
09:00 Одиночная смешанная эстафета
12:30 Смешанная эстафета
Время начала гонок - московское.
Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин) и смешанная эстафета (2х6 км у женщин и 2х7,5 у мужчин).
Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону
Прямые трансляции со второго этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.
Третий этап пройдет с 8 по 11 декабря в Тюмени.