



С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Тюменской области.





Биатлон. Кубок России 2022/2023. Второй этап. Уват. Расписание гонок



1 декабря



09:00 Индивидуальная гонка, женщины.

12:00 Индивидуальная гонка, мужчины.



3 декабря



09:00 Спринт, женщины.

11:30 Спринт, мужчины.



4 декабря



09:00 Одиночная смешанная эстафета

12:30 Смешанная эстафета



Время начала гонок - московское.



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин) и смешанная эстафета (2х6 км у женщин и 2х7,5 у мужчин).





Где смотреть прямые трансляции Кубка России по биатлону



Прямые трансляции со второго этапа Кубка России по биатлону будет вести канал Матч ТВ.



Третий этап пройдет с 8 по 11 декабря в Тюмени.