Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ 24 и 25 декабря

С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.
Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Рязань. Расписание гонок
24 декабря, суббота
13:30 Суперспринт, мужчины.
14:40 Суперспринт, женщины.
25 декабря, воскресенье
11:00 Масс-старт 15 км, мужчины
13:00 Масс-старт 12,5 км, женщины
Время начала гонок - московское.
Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону
Прямые трансляции с третьего этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.
24 декабря, суббота
10:20 Суперспринт, мужчины
11:55 Суперспринт, мужчины
13:10 Суперспринт, мужчины, финал
14:25 Суперспринт, мужчины, финал
25 декабря, воскресенье
10:40 Масс-старт, мужчины
12:50 Масс-старт, женщины
Четвертый этап пройдет с 19 по 22 января 2023 года в Раубичи (Белоруссия).