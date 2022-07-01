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Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ 24 и 25 декабря



Кубок Содружества по биатлону, 2023, Рязань

С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.

Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Рязань. Расписание гонок


24 декабря, суббота

13:30 Суперспринт, мужчины.
14:40 Суперспринт, женщины.

25 декабря, воскресенье

11:00 Масс-старт 15 км, мужчины
13:00 Масс-старт 12,5 км, женщины

Время начала гонок - московское.

Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону


Прямые трансляции с третьего этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.

24 декабря, суббота

10:20 Суперспринт, мужчины
11:55 Суперспринт, мужчины
13:10 Суперспринт, мужчины, финал
14:25 Суперспринт, мужчины, финал

25 декабря, воскресенье

10:40 Масс-старт, мужчины
12:50 Масс-старт, женщины


Четвертый этап пройдет с 19 по 22 января 2023 года в Раубичи (Белоруссия).









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