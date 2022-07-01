Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Рязани. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ 24 и 25 декабря





С 24 по 25 декабря в Рязани пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.





Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Рязань. Расписание гонок



24 декабря, суббота



13:30 Суперспринт, мужчины.

14:40 Суперспринт, женщины.



25 декабря, воскресенье



11:00 Масс-старт 15 км, мужчины

13:00 Масс-старт 12,5 км, женщины



Время начала гонок - московское.





Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону



Прямые трансляции с третьего этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.





24 декабря, суббота



10:20 Суперспринт, мужчины

11:55 Суперспринт, мужчины

13:10 Суперспринт, мужчины, финал

14:25 Суперспринт, мужчины, финал



25 декабря, воскресенье



10:40 Масс-старт, мужчины

12:50 Масс-старт, женщины



Четвертый этап пройдет с 19 по 22 января 2023 года в Раубичи (Белоруссия).