Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ

С 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.
Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Раубичи. Расписание гонок
19 января, четверг
11:00 Спринт, женщины, 7,5 км
20 января, пятница
11:00 Спринт, мужчины, 10 км
21 января, суббота
11:00 Гонка преследования, женщины, 10 км
14:30 Гонка преследования, мужчины, 12,5 км
22 января, воскресенье
11:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км
14:00 Масс-старт, мужчины, 15 км
Время начала гонок - московское.
Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону
Прямые трансляции с третьего этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.
Пятый этап пройдет с 26 по 29 января 2023 года в Раубичах (Белоруссия).