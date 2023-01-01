Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на ТВ

С 26 по 29 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.
Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Раубичи. Расписание гонок
26 января, четверг
11:00 Спринт, мужчины, 10 км
27 января, пятница
11:00 Спринт, женщины, 7,5 км
28 января, суббота
11:00 Гонка преследования, мужчины, 12,5 км
14:00 Гонка преследования, женщины, 10 км
29 января, воскресенье
11:00 Масс-старт, мужчины, 15 км
14:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км
Время начала гонок - московское.
Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону
Прямые трансляции с пятого этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.
Шестой этап пройдет с 9 по 12 марта 2023 года в Тюмени.