Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на ТВ





С 26 по 29 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет пятый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.





Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Раубичи. Расписание гонок



26 января, четверг



11:00 Спринт, мужчины, 10 км



27 января, пятница



11:00 Спринт, женщины, 7,5 км



28 января, суббота



11:00 Гонка преследования, мужчины, 12,5 км

14:00 Гонка преследования, женщины, 10 км



29 января, воскресенье



11:00 Масс-старт, мужчины, 15 км

14:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км



Время начала гонок - московское.





Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону



Прямые трансляции с пятого этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.





Шестой этап пройдет с 9 по 12 марта 2023 года в Тюмени.