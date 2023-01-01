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Биатлон 2023. Кубок Содружества в Тюмени. Расписание трансляций гонок на ТВ



Кубок Содружества по биатлону, 2023, Тюмень

С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой заключительный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.

Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Тюмень. Расписание гонок


9 марта, четверг

09:00 Спринт, женщины, 7,5 км
12:00 Спринт, мужчины, 10 км

11 марта, суббота

09:00 Гонка преследования, женщины, 10 км
12:00 Гонка преследования, мужчины, 12,5 км

12 марта, воскресенье

09:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км
12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км

Время начала гонок - московское.

Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону


Прямые трансляции с шестого этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.









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