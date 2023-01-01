Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Биатлон. Кубок Содружества 2023. Расписание трансляций гонок на ТВ



Кубок Содружества по биатлону, 2023, Тюмень

С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой заключительный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.

Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Тюмень. Расписание гонок


9 марта, четверг

09:00 Спринт, женщины, 7,5 км
12:00 Спринт, мужчины, 10 км

11 марта, суббота

09:00 Гонка преследования, женщины, 10 км
12:00 Гонка преследования, мужчины, 12,5 км

12 марта, воскресенье

09:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км
12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км

Время начала гонок - московское.

Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону


Прямые трансляции с шестого этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.









  • Расписание чемпионата России по биатлону 2023
  • Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок
  • Расписание финала Кубка России по биатлону 2022/2023
  • Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Антхольце
  • Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени - 3 апреля 202 ...
  • Расписание трансляций Кубка мира по биатлону 2022 в Контиолахти
  • Кубок мира по биатлону 2021/2022. Расписание гонок
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание трансляций матчей

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 12 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Биатлон. Кубок Содружества 2023. Расписание трансляций гонок на ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Тюмень

    С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.









    Где находится Красногоровка на карте Донецкой области
    Карта Украины с городами, области Украины на карте сегодня
    Как отдыхаем в мае 2023, сколько дней отдыхаем в мае
    Новая схема метро Москвы с 1 марта 2023, схема БКЛ
    Разговоры о важном 13 марта 2023: 110 лет со дня рождения С.В.Михалкова
    Краснодар - Динамо 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    Ахмат - Локомотив 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    Спартак - Факел 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    Торпедо - Урал 11 марта 2023. Во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
    «Адмирал» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru