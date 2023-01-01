Биатлон. Кубок Содружества 2023. Расписание трансляций гонок на ТВ





С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой заключительный этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание гонок.





Биатлон. Кубок Содружества 2022/2023. Тюмень. Расписание гонок



9 марта, четверг



09:00 Спринт, женщины, 7,5 км

12:00 Спринт, мужчины, 10 км



11 марта, суббота



09:00 Гонка преследования, женщины, 10 км

12:00 Гонка преследования, мужчины, 12,5 км



12 марта, воскресенье



09:00 Масс-старт, женщины, 12.5 км

12:00 Масс-старт, мужчины, 15 км



Время начала гонок - московское.





Где смотреть прямые трансляции Кубка Содружества по биатлону



Прямые трансляции с шестого этапа Кубка Содружества по биатлону будет вести канал Матч ТВ.