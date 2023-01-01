Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января





Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.



По традиции очки, набранные спортсменами на чемпионате мира также учитываются в Кубке мира, который в этом сезоне состоит из 9 этапов.





Расписание гонок чемпионата мира по биатлону 2023



8 февраля, среда



16:45 Смешанная эстафета



10 февраля, пятница



16:30 Спринт (женщины, 7,5 км)



11 февраля, суббота



16:30 Спринт (мужчины, 10 км)



12 февраля, воскресенье



15:25 Гонка преследования (женщины, 10 км)

17:30 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)



14 февраля, вторник



16:30 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)



15 февраля, среда



16:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)



16 февраля, четверг



17:10 Смешанная эстафета (супермикст)



18 февраля, суббота



13:45 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)

17:00 Эстафета (женщины, 4х6 км)



19 февраля, воскресенье



14:30 Масс-старт (мужчины, 15 км)

17:15 Масс-старт (женщины, 12,5 км)



Время начала гонок - московское.