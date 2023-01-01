Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок на 16 января

Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.
По традиции очки, набранные спортсменами на чемпионате мира также учитываются в Кубке мира, который в этом сезоне состоит из 9 этапов.
Расписание гонок чемпионата мира по биатлону 2023
8 февраля, среда
16:45 Смешанная эстафета
10 февраля, пятница
16:30 Спринт (женщины, 7,5 км)
11 февраля, суббота
16:30 Спринт (мужчины, 10 км)
12 февраля, воскресенье
15:25 Гонка преследования (женщины, 10 км)
17:30 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)
14 февраля, вторник
16:30 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)
15 февраля, среда
16:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)
16 февраля, четверг
17:10 Смешанная эстафета (супермикст)
18 февраля, суббота
13:45 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
17:00 Эстафета (женщины, 4х6 км)
19 февраля, воскресенье
14:30 Масс-старт (мужчины, 15 км)
17:15 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
Время начала гонок - московское.