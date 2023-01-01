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Чемпионат мира по биатлону 2023: расписание гонок



Чемпионат мира по биатлону 2023

Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

По традиции очки, набранные спортсменами на чемпионате мира также учитываются в Кубке мира, который в этом сезоне состоит из 9 этапов.

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону 2023


8 февраля, среда

16:45 Смешанная эстафета 

10 февраля, пятница

16:30 Спринт (женщины, 7,5 км) 

11 февраля, суббота

16:30 Спринт (мужчины, 10 км) 

12 февраля, воскресенье

15:25 Гонка преследования (женщины, 10 км) 
17:30 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)

14 февраля, вторник

16:30 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км) 

15 февраля, среда

16:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км) 

16 февраля, четверг

17:10 Смешанная эстафета (супермикст)

18 февраля, суббота

13:45 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
17:00 Эстафета (женщины, 4х6 км)

19 февраля, воскресенье

14:30 Масс-старт (мужчины, 15 км) 
17:15 Масс-старт (женщины, 12,5 км)

Время начала гонок - московское.









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