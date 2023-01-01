Расписание чемпионата России по биатлону 2023

Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.
Где смотреть прямые трансляции чемпионата России по биатлону
Прямые трансляции с чемпионата России по биатлону будет вести телеканал канал Матч ТВ.
Расписание гонок чемпионата России по биатлону 2023
1-й этап, Ижевск
23 февраля, четверг
09:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)
13:30 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)
25 февраля, суббота
12:30 Суперпасьют, женщины
13:40 Суперпасьют, мужчины
26 февраля, воскресенье
10:00 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
12:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)
2-й этап, Ханты-Мансийск
27 марта, понедельник
09:00 Спринт (мужчины, 10 км)
12:00 Спринт (женщины, 7,5 км)
28 марта, вторник
09:00 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)
12:00 Гонка преследования (женщины, 10 км)
30 марта, четверг
09:00 Одиночная смешанная эстафета
12:00 Смешанная эстафета
1 апреля, суббота
09:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)
12:00 Эстафета (женщины, 4х6 км)
2 апреля, воскресенье
09:00 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
12:00 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
3-й этап, Уват
5 апреля, среда
09:00 Марафон, мужчины, 40 км
6 апреля, четверг
09:00 Марафон, женщины, 30 км
Время начала гонок - московское.