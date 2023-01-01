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Расписание гонок чемпионата России по биатлону: 6 апреля 2023 - женский марафон



Чемпионат России по биатлону 2023

Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.

Где смотреть прямые трансляции чемпионата России по биатлону

Прямые трансляции с чемпионата России по биатлону будет вести телеканал канал Матч ТВ.

Расписание гонок чемпионата России по биатлону 2023


1-й этап, Ижевск

23 февраля, четверг

09:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)
13:30 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)

25 февраля, суббота

12:30 Суперпасьют, женщины
13:40 Суперпасьют, мужчины

26 февраля, воскресенье

10:00 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
12:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)

2-й этап, Ханты-Мансийск

27 марта, понедельник

09:00 Спринт (мужчины, 10 км)
12:00 Спринт (женщины, 7,5 км)

28 марта, вторник

09:00 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)
12:00 Гонка преследования (женщины, 10 км)

30 марта, четверг

09:00 Одиночная смешанная эстафета
12:00 Смешанная эстафета

1 апреля, суббота

09:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)
12:00 Эстафета (женщины, 4х6 км)

2 апреля, воскресенье

09:00 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
12:00 Масс-старт (женщины, 12,5 км)

3-й этап, Уват

5 апреля, среда

09:00 Марафон, мужчины, 40 км

6 апреля, четверг

09:00 Марафон, женщины, 30 км

Время начала гонок - московское.









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