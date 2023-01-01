Расписание гонок чемпионата России по биатлону: 6 апреля 2023 - женский марафон





Чемпионат России по биатлону в 2023 году начнется 23 февраля этапом в Ижевске и завершится 6 апреля в Увате.



Где смотреть прямые трансляции чемпионата России по биатлону



Прямые трансляции с чемпионата России по биатлону будет вести телеканал канал Матч ТВ.





Расписание гонок чемпионата России по биатлону 2023



1-й этап, Ижевск



23 февраля, четверг



09:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)

13:30 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)



25 февраля, суббота



12:30 Суперпасьют, женщины

13:40 Суперпасьют, мужчины



26 февраля, воскресенье



10:00 Масс-старт (женщины, 12,5 км)

12:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)



2-й этап, Ханты-Мансийск



27 марта, понедельник



09:00 Спринт (мужчины, 10 км)

12:00 Спринт (женщины, 7,5 км)



28 марта, вторник



09:00 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)

12:00 Гонка преследования (женщины, 10 км)



30 марта, четверг



09:00 Одиночная смешанная эстафета

12:00 Смешанная эстафета



1 апреля, суббота



09:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)

12:00 Эстафета (женщины, 4х6 км)



2 апреля, воскресенье



09:00 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)

12:00 Масс-старт (женщины, 12,5 км)



3-й этап, Уват



5 апреля, среда



09:00 Марафон, мужчины, 40 км



6 апреля, четверг



09:00 Марафон, женщины, 30 км



Время начала гонок - московское.